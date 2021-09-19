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大澳燈節迫爆提早熄 中秋不亮燈

【明報專訊】中秋臨近，大澳水鄉花燈節昨晚人滿為患，搞手之一張敏芳向本報表示，大量遊人在花涌橋停留，「太自私，企喺度影唔肯走」，因此昨晚提早個多小時關燈，有遊人鼓譟。花燈節原意為下一代「引路回家」，但她指有回來過中秋的居民被塞至不能歸家。主辦單位今日凌晨在facebook公布，中秋節及翌日將不亮燈，其餘日子花涌橋及新基大橋亦暫停亮燈。

搞手斥遊人自私塞橋 阻居民回家

花燈節昨傍晚如常6時半亮燈，燈下滿是人潮。張敏芳說，去年花燈集中在一條街致該處擠塞，今年特意分散花燈，「但條橋（花涌橋）唔知做乜鬼，塞死晒，主要係呢個位……會倒塌，好恐怖」，遂於7時多關燈。她事後檢討，認為周末應更好疏導人潮，如拉繩定時放人入橋。

遊人鼓譟 離開等巴士排長龍

張說不少居民因被遊人阻礙回家而鼓譟，雖已加開兩班大船，巴士亦增班次，仍有居民回不到大澳，「居民已很包容，但𠵱家真係唔可以回家嘛，如果開咗燈，但返唔到屋企，你講咩回家呢？」不過關燈後輪到遊人鼓譟，有人在facebook要求主辦機構交代。

入大澳賞燈的市民謝先生說，關燈後警方以「大聲公」表示不會再開燈，叫遊人不用停留。他昨晚9時多等巴士離開，「（人龍）都唔知有幾多千人，數唔到」，結果等了45分鐘才上到車。

張敏芳慨嘆：「（遊人）都知道係自己衰啦，都無乜好講，次次大家都係咁，講真明知條橋窄，係必經之路，都要咁自私……真係撐得好辛苦。」警方表示，因應花燈節而調派人手作人群控制及交通管理，其後主辦機構決定提早結束活動，警員在場協助疏導。

相關字詞﹕大澳花燈節 大澳 花燈

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