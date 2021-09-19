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蒲吧爭執 反恐特勤警涉打人被捕 警曾翻查在場者安心出行紀錄

【明報專訊】一名反恐特勤隊休班警員，昨日凌晨在尖沙嘴酒吧消遣，離開時疑因被𨋢門撞到，與人爭執，以手捉住對方頸項，涉襲擊被捕。據了解，警方曾翻查並紀錄在場者的安心出行紀錄。

警方表示，昨凌晨4時許接報一名32歲姓姜男子與一名23歲姓黃男子在尖沙嘴諾士佛臺10號因瑣事爭執，其間姜疑以手襲擊黃。經初步調查，警方以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害拘捕姜。警方證實，被捕人為警員，案件交油尖警區重案組跟進。警方重申非常重視人員操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍及姑息，定必嚴正處理，作刑事調查及紀律覆檢。

事主4同伴亦休班警

據悉，23歲黃姓男子事發前與4名休班警到涉事樓上酒吧消遣，至凌晨約4時，黃乘升降機離開酒吧，關門之際，一名男子進入，被𨋢門撞到。該男子向黃破口大罵，並動手捉住黃的頸，在場其他人見狀將二人分隔，黃報警，頸部留有約10厘米抓傷痕迹。警方到場後拘捕涉嫌施襲的男子。據了解，被捕32歲姜姓男子為反恐特勤隊警員，而與事主同行的4名休班警中，包括曾隸屬警察公共關係科的督察鄒昊亨。

本報昨晚到案發的酒吧，發現門口貼出「第二類酒吧」，每桌可坐8人，可營業至凌晨4時。昨晚7時許，有探員到酒吧調查，找與案相關者落口供。

據了解，警方曾翻查並記錄在場者的安心出行紀錄。對於有無用安心出行查案，警方回應稱不會透露個別案件的調查細節。創科局指相關出行紀錄只會儲存在用戶手機內，不會上載至其他政府系統。安心出行的個人資料收集聲明指出，在有需要時，資科辦可能會把用戶提供的資料提供予其他獲授權部門，包括衛生署、醫管局及負責流行病學調查和接觸追蹤工作的執法人員。

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