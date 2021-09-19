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韓正深圳見林鄭 促組織好3場選舉

【明報專訊】選委會選舉今日舉行，為修改選舉制度後首場選舉。國務院副總理韓正昨午在深圳會見特首林鄭月娥，稱充分肯定特區政府依法施政，在疫情防控、恢復經濟、紓解民困等方面取得的成績，盼特區政府貫徹「愛國者治港」原則，依法組織好接下來的3場重大選舉。

央視《新聞聯播》報道，韓正昨表示，中央政府堅定支持香港鞏固國際金融中心地位，打造國際創科中心，「希望特區政府團結帶領香港社會各界，繼續做好疫情防控工作，謀劃長遠發展，增進民生福祉，鞏固穩中向好的局面」。

他又說，前海深港現代服務業合作區「擴區賦能」為國家重大決策，盼特區政府抓住大灣區建設的機遇，發揮香港獨特優勢，不斷深化香港與內地互利合作。

林太感謝中央對香港的關心和支持，稱將認真組織好選舉工作，積極參與大灣區建設和前海開發，推動香港在融入國家發展大局中實現更好發展。國務院港澳辦主任夏寶龍、政制及內地事務局長曾國衞和特首辦主任陳國基昨亦有出席。

新華社：欣慰港府對反中亂港分子亮劍

另外，內地官媒新華社昨發表〈反中亂港者出局是鐵的底線〉文章，稱「愛國愛港者治港」必然意味「反中亂港者出局」、「這是鐵的底線，絕不容許觸碰」，強調絕不容許反中亂港分子通過任何途徑、方式混進特區管治架構。文中寄語要發揮好選委會整體作用、資審委把關作用，亦要全程監督審查，「堵住任何可能出現的漏洞」，並欣慰看到特區政府「開了一個好頭」，對反中亂港分子敢於亮劍、排除於選委會選舉外，「把確保香港選舉安全和政權安全的籬笆紮得更緊」。

（選委選舉）

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