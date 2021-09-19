政綱「自動擺開」政治 周賢明：再講普選純宣泄

【明報專訊】2016年選委會選舉不少候選人在政綱一欄提及「真普選」、「民主」，今屆則更多人強調「愛國者治港」、「一國兩制實踐行穩致遠」，即使是非建制候選人政綱亦聚焦業界議題。參選社福界選委的西貢區議會主席周賢明指出，以往選委會選舉一定談政治議題，今次則「自動擺開了」，認為當下政治環境談「真普選」亦是曲高和寡、政治宣泄。
周賢明上屆亦為選委，當時政綱除談及業界議題，亦強調「爭取雙普選，廢除功能組別」、「反對831決定」等；今屆其選舉信息不見政治議題，內容強調增撥資源改善資助制度、訂定減貧目標、照顧者為本政策等。周賢明接受本報訪問稱，今屆重點的確放在社福、社會議題，「也知道政治上要很小心」，當下政制已是從頭開始，若高舉真普選等議題亦是曲高和寡，「也不是此時此刻可以講，講了亦純粹是政治宣泄」。
何鉅業：上屆泛政治化 今屆政治考慮少
參選建測規園界別的香港測量師學會前會長何鉅業2011年曾當選選委，上屆在民主派搶攻下他最終落敗。何接受本報訪問稱，2011年參選時主要說出自身專業觀點，業界亦重視參選人履歷、對行業貢獻。他認為上屆選舉「泛政治化」，「以行業、專業角度說服選民，似乎來得不重要，而是政治立場行先，當時是很困難」。
至於今次選舉，建測規園界只餘55個團體可投票，何鉅業認為政治考慮更少，接觸團體時要完整解說業界問題、接觸的社會事務，「要面對專業上的碰撞、挑戰」。
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