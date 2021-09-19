政綱「自動擺開」政治 周賢明：再講普選純宣泄

周賢明上屆亦為選委，當時政綱除談及業界議題，亦強調「爭取雙普選，廢除功能組別」、「反對831決定」等；今屆其選舉信息不見政治議題，內容強調增撥資源改善資助制度、訂定減貧目標、照顧者為本政策等。周賢明接受本報訪問稱，今屆重點的確放在社福、社會議題，「也知道政治上要很小心」，當下政制已是從頭開始，若高舉真普選等議題亦是曲高和寡，「也不是此時此刻可以講，講了亦純粹是政治宣泄」。

何鉅業：上屆泛政治化 今屆政治考慮少

參選建測規園界別的香港測量師學會前會長何鉅業2011年曾當選選委，上屆在民主派搶攻下他最終落敗。何接受本報訪問稱，2011年參選時主要說出自身專業觀點，業界亦重視參選人履歷、對行業貢獻。他認為上屆選舉「泛政治化」，「以行業、專業角度說服選民，似乎來得不重要，而是政治立場行先，當時是很困難」。

至於今次選舉，建測規園界只餘55個團體可投票，何鉅業認為政治考慮更少，接觸團體時要完整解說業界問題、接觸的社會事務，「要面對專業上的碰撞、挑戰」。

（選委選舉）