4889人可投票 5000警巡票站

警方今天部署5000至6000警力參與全日行動，據了解，當中3000人是特別為今次選舉而抽調的行動人手，主要來自總區應變大隊，而由早至晚有份參與選舉相關工作的整體出勤警員人數則至少5000。

蕭澤頤強調，如有可疑人物借機破壞，使選舉不能安全、公平和公正進行，警方一定果斷執法。他又說，暫無收到情報有人破壞選舉，但會留意線上及線下，以檢視會否有人嘗試做出煽動行為。他呼籲，倘有市民收到消息，知道有人企圖干預選舉，應盡快通知警方或相關部門。

市民認不出候選人：選舉不再關我事

本報記者昨午1時到灣仔會展中央點票站和投票站外觀察，數名工作人員正在佈置，未見警員駐守和巡邏。九龍公園體育館亦是票站之一，昨午同樣未見警方佈防，但有保安看守出入口，只有出示選委會工作人員證件者始可進內。該票站工作人員昨稱，有50多人負責處理站內物資和佈置場地。

昨帶同兩女到九龍公園游泳池的陳女士稱，沒察覺體育館將用作票站，更不知今日為投票日，市面上沒有選舉氣氛。泳客李先生說，曾在街上見過候選人海報，但認不出是誰，「今年選什麼我都不知，（選舉）不再關我事，誰當選也不是為港人服務」。

（選委選舉）