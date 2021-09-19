選委今選舉 候選人嘆難拉票 投票人多屬董事 多人稱只能靠電郵電話信件宣傳

社福144選民 1/3無提供地址

參選社會福利界的西貢區議會主席周賢明上屆亦曾出任選委。社福界由2016年逾1.4萬選民大跌至今年144張團體票；今屆有23人競逐12席，周賢明形容要接觸選民「非常困難」，團隊本來自覺認識七八成團體選民，但各人平日主要接觸機構主管、督導人員等人，「卻發現（被委任）投票的人，我們只認識兩成……很多是由董事會互選派出的代表」，較難接觸。

周賢明並指出，以往選委會選舉期間，業界不時舉辦論壇，但今屆僅社聯舉辦論壇；他主要以郵寄、致電等方式聯絡選民，或留下直線電話、電郵供聯絡，「144人（指團體選民）中，有（提供）郵寄地址的只得90多人、40多人有提供電郵」，故縱只得144張團體票，他亦未能接觸全體選民。

藥劑師崔俊明：投票人減 阻綑綁投票

醫學界及衛生服務界合併而成的醫學衛生界，由上一屆逾4萬選民大減至今屆82張團體票，由24名候選人競逐14個選委席位。過去兩屆曾參選衛生服務界的藥劑師崔俊明表示，個人票轉為團體票後部分投票人不易接觸，他只能電郵宣傳單張，亦只出席過一次醫管局見候選人的活動，形容今屆選舉工程「輕鬆啲」，氣氛也沒以往緊張。上屆落敗的崔俊明說，今屆投票人數減少，可阻止出現較易操控選情的「綑綁式投票」，因今屆由機構投票，相信會以機構利益出發、候選人政綱決定投票。

建測規園界由2016年逾7000名選民減少至今屆55張團體票，今次有17名候選人競逐15個席位，其中15名候選人以團隊形式參選，包括測量師學會前會長何鉅業。何稱，以往參選會花更多時間在社交平台等渠道拉票，但成效不高，今次與團體可有長時間直接對話，他認為聯絡團體不難，主要是「做好功課」與對方談業界議題；但亦稱由確認參選資格至選舉只有約兩周，要在這段時間內接觸55個選民單位「非常困難」。

被問到今屆僅17人爭15席，是否競爭低了，何鉅業稱，只要不是等額選舉已會有競爭，「每人都有機會被淘汰……你不能肯定自己排第幾，在此情况下，有競爭已趨使大家用心工作」。

憂犯新例 前建築會長不敢致電選民

而過去兩屆都有參選建測規園界的香港建築師學會前會長王寳龍，今屆不在15人團隊之列，他說因沒有團隊、沒有資源，「沒有能力去洗樓」，只可寄兩頁政綱給投票人，亦擔心觸犯新選舉規例，而未有致電各人，當選信心不大。

各界別其他參選人名單，詳見選委會選舉網頁。

（選委選舉）

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