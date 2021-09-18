【Emily】鄒家成獄中心得：最重要情緒管理同思考

鄒家成喺帖文形容監獄好易令人胡思亂想，以單獨囚禁為例，每日約22.5小時都身處鐵籠，冇電視，同其他囚友傾偈嘅機會亦隨時被剝奪，視線範圍內只得牀、馬桶、書等，身處呢種空間，人會變得好敏感，情緒亦可能變化大。佢認為喺牢獄最重要嘅兩件事就係情緒管理同埋思考。

佢又話，囚友可能會反思過去，但大家都要勇敢接受自己嘅過失。佢又建議畀自己充足時間學習、吸收，往往可以輕鬆啲。佢又認為「專注」同「放鬆」係面對獄中環境嘅不二法門，不論思考、休息、食飯等都要專注，而放鬆就有助專注。

議辦停運 彭卓棋：豈盡人意

同涉初選案並獲准保釋嘅彭卓棋，日前遭政府DQ區議員資格，佢話赤柱馬坑邨嘅「彭卓棋議員辦事處」已停運，對於未能繼續透過議員身分跟進個案，實在抱歉。佢話凡事豈能盡如人意，寄望「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」。