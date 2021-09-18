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【Emily】鄒家成獄中心得：最重要情緒管理同思考

【明報專訊】民主派初選案多人還押良久，近日偶爾有人獲准保釋，舊年勝出新界東初選嘅鄒家成係其中一人。佢噚日喺facebook出post分享獄中心態，同時提到未來確實令人迷惘，但如果大家都萎靡不振，妄自菲薄，認為道德淪喪嘅社會將會成真，咁最終就會成真；「有人設法破壞公民社會，令大家處於一種孤立無援的狀態，我們更要告知世人，即便暫時孤獨，我們都能承受並發奮」。佢最後祝願大家「平安度過恐怖時代」。

鄒家成喺帖文形容監獄好易令人胡思亂想，以單獨囚禁為例，每日約22.5小時都身處鐵籠，冇電視，同其他囚友傾偈嘅機會亦隨時被剝奪，視線範圍內只得牀、馬桶、書等，身處呢種空間，人會變得好敏感，情緒亦可能變化大。佢認為喺牢獄最重要嘅兩件事就係情緒管理同埋思考。

佢又話，囚友可能會反思過去，但大家都要勇敢接受自己嘅過失。佢又建議畀自己充足時間學習、吸收，往往可以輕鬆啲。佢又認為「專注」同「放鬆」係面對獄中環境嘅不二法門，不論思考、休息、食飯等都要專注，而放鬆就有助專注。

議辦停運 彭卓棋：豈盡人意

同涉初選案並獲准保釋嘅彭卓棋，日前遭政府DQ區議員資格，佢話赤柱馬坑邨嘅「彭卓棋議員辦事處」已停運，對於未能繼續透過議員身分跟進個案，實在抱歉。佢話凡事豈能盡如人意，寄望「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」。

相關字詞﹕鄒家成 民主派初選案

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