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2021年9月18日星期六
港聞二
選委選舉明投票 消息：京官赴深觀選戰 或晤港官
選委選舉 78人爭港九分區會76席 3隊召集人拒評撐林鄭連任否
3隊政綱同倡地區委會擴權 未言支持「殺區會」
話你知：3委會共1940選民 分區委員無泛民
高院駁回黎智英申行使股份投票權 判辭指國安法「禁處理」財產範圍闊 無限期押後申請
黎稱不知台蘋賣產 陳官懷疑說法
就罷工科興言論回覆勞處 醫局陣線：活動依會章 評論按理據
教協5500萬沽旺角總辦事處 帳面賺500萬 本月套現2.3億
鄒幸彤：國安處要求全刪帳號 支聯無選擇刪何內容
路透：京促發展商助解樓荒 政府擬加碼建過渡房 要求再配合
將軍澳馬鞍山建740伙過渡房 明年第二季動工 後年竣
稱假新聞從「少年警訊啲friend傳出」 警投訴漫畫「無理指控」 黃照達致歉認點名欠公道
工人裝狗臂架失足墮斃 疑石屎鬆脫安全帶未繫穩
報道稱京提新界北建鐵路駁前海 田北辰料必上馬
醫局倡設「副顧問護師」挽中層護士
林文健中秋升衛生署長 15月內三級跳 工會形容願聆聽前線聲音
漁署放避孕飼料控鴿患 區議員：不禁餵鴿難杜絕
假入數涉騙13萬元電子產品 警拘無業男
交銀保險CEO壽福鋼失蹤5日 西貢山坡發現遺體
3宗L452R變異輸入 全打齊針 31日無本地個案
外傭檢疫單位停預約 勞福局：檢視流程
殉職消防失蹤35分鐘尋回
稱港台偏頗 食肆老闆被拒私人檢控再上訴 律政司法庭之友：未見梁家榮犯罪意圖
拒捕男生求判監：早日出獄讀書養家 官指修例已撤 問為何還示威
遭加控集結罪 陳皓桓表明公民抗命擬認罪
攜彈珠雷射筆示威 兩人認集結藏武器
教育頻道啟動 梁愛詩：愛國「從學校抓起」
尊子漫畫
【Emily】莊梅岩赴美交流 望寫香港有關喜鬧劇
【Emily】鄒家成獄中心得：最重要情緒管理同思考
【Emily】李永達上月赴英 陳樹英近日亦離港
【Emily】田二少第3針 國藥溝科興 話自己身先士卒
【Emily】馬道立做板球總會名譽主席
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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