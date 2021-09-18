港聞

港聞二

攜彈珠雷射筆示威 兩人認集結藏武器

【明報專訊】前年8月11日，3人被指在西九龍中心外參與非法集結，並涉管有彈射器、243枚彈珠及雷射筆等，其中兩人昨日在九龍城裁判法院同承認一項參與非法集結，以及各承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。辯方求情稱，患讀寫障礙的18歲男學生至今做義工逾1000小時，立志成為救護員，冀以自身力量服務社會，另24歲女侍應需獨力照顧雙雙患病的父母。兩人須還押至9月30日判刑。

讀寫障礙學生求情：做義工逾千小時

認罪的被告李茵豪（18歲）及黃芷欣（24歲），原本被控的管有物品意圖摧毁或損壞財產罪獲撤控。同案餘下一名被告16歲邱姓學生否認參與非法集結罪，案件排期12月15日開審。

辯方求情稱，李茵豪至今做義工逾1000小時，獲社署頒發銀獎證書，他自小患讀寫障礙，在朋友協助下撰寫求情信，表示已有悔意，並立志成為救護員。另外，黃芷欣的父母均帶病在身，其僱主寫信讚揚她工作有熱誠。辯方期望法庭考慮二人良好品格及初犯，予以輕判。

父母皆病 女侍應獲僱主讚有熱誠

案情指出，案發當日下午3時許起，逾300人在西九龍中心外聚集堵路，拆毁鐵欄，並向警方照射激光等，警方4次警告無效後施放催淚彈及驅散。有警員見到李茵豪右手舉起彈射器，遂上前制服他，其後在他前褲袋及背包搜出共243枚彈珠。黃芷欣逃跑不果被制服，被搜出身上有一支雷射筆。

【案件編號：KCCC1919/21】

（反修例風暴）

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