拒捕男生求判監：早日出獄讀書養家 官指修例已撤 問為何還示威

辯方：首被告只想救人 官：供辭說打警泄憤

被告依次為紮鐵工人謝信誠（31歲）及學生陳家俊（18歲）。謝官開庭稱，代表首被告大律師未向法庭交書面判刑及案例陳辭，經法庭指示才交一張紙作陳辭，沒案例供法庭參考，怒斥：「𠵱家我做佢大律師定你？我好似仲着緊過你！」

辯方稱，首被告當時只是想救人，惟謝官引述首被告供稱，他揮拳打警員頭部是想令警員受傷及泄憤。辯方隨即解釋，首被告本意是想參與示威，直至某刻才有共識與示威者襲警。謝官接納並非早有預謀的說法。

至於次被告，謝官說留意到他在本案並非首次被補，報告顯示他被捕後失去意志、患有抑鬱等。另外，案發前政府已撤回逃犯條例修訂，質疑他為何再去示威。代表次被告的大律師解釋，他當時沒經謹慎思考，又指次被告對家人感愧疚，故希望被判監禁，盡快出獄後可以讀書及做兼職幫補家計。謝官稱，根據法律，沒有選項下才可向年輕被告判囚。

【案件編號：DCCC 574/20】

（反修例風暴）