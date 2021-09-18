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港聞二

拒捕男生求判監：早日出獄讀書養家 官指修例已撤 問為何還示威

【明報專訊】前年10月13日一場示威中，警員在旺角被「搶犯」及「飛踢」，事後兩名男子分別被控襲警、企圖搶槍等4罪，法官早前裁定首被告企圖搶槍罪成，次被告男學生拒捕罪成，兩人昨在區院求情。對於次被告首次被捕後情緒受困，但仍參與示威，法官謝沈智慧稱「其實都撤回（逃犯條例修訂），仲去嚟做咩呢，我唔明喎」。案件押後至10月8日判刑，兩名被告還押候判。

辯方：首被告只想救人 官：供辭說打警泄憤

被告依次為紮鐵工人謝信誠（31歲）及學生陳家俊（18歲）。謝官開庭稱，代表首被告大律師未向法庭交書面判刑及案例陳辭，經法庭指示才交一張紙作陳辭，沒案例供法庭參考，怒斥：「𠵱家我做佢大律師定你？我好似仲着緊過你！」

辯方稱，首被告當時只是想救人，惟謝官引述首被告供稱，他揮拳打警員頭部是想令警員受傷及泄憤。辯方隨即解釋，首被告本意是想參與示威，直至某刻才有共識與示威者襲警。謝官接納並非早有預謀的說法。

至於次被告，謝官說留意到他在本案並非首次被補，報告顯示他被捕後失去意志、患有抑鬱等。另外，案發前政府已撤回逃犯條例修訂，質疑他為何再去示威。代表次被告的大律師解釋，他當時沒經謹慎思考，又指次被告對家人感愧疚，故希望被判監禁，盡快出獄後可以讀書及做兼職幫補家計。謝官稱，根據法律，沒有選項下才可向年輕被告判囚。

【案件編號：DCCC 574/20】

（反修例風暴）

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