稱港台偏頗 食肆老闆被拒私人檢控再上訴 律政司法庭之友：未見梁家榮犯罪意圖

雙方對檢控門檻有爭議

上訴庭押後書面裁決

上訴人郭德英昨沒有律師代表，法庭遂委派資深大律師黃佩琪以法庭之友身分協助審理。律政司由署理副刑事檢控專員萬德豪代表。案件由高院首席法官潘兆初、上訴庭法官潘敏琦及高院法官李運騰審理。

法庭之友及律政司均認為，提出私人檢控的制度合憲，然而並無足夠證據證明時任廣播處長梁家榮有犯罪意圖，故認為原審裁判官的裁斷正確，另上訴人應提請司法覆核挑戰決定，而非上訴。至於法庭應以哪一個法律門檻處理私人檢控，雙方則有分歧（見表）。

律政司：需「合理成功機會測試」

官憂憑讀文件定論「未審先判」

律政司認為，私人檢控亦要與刑事檢控一樣，同樣採用門檻較高的「合理成功機會測試」，以防程序被濫用，並避免潛在被告的利益受損。法官李運騰質疑，裁判官要單憑閱讀文件便作定論「係咪強人所難」，又擔心「咁會唔會有種未審先判呢？」律政司稱，正正因為所考慮的證供未經盤問及挑戰，才須採取較高門檻的標準。

法庭之友同意法官所指，認為法庭在該階段所掌握的資料有限，判斷是否有合理定罪機會「在邏輯上不合情理」，反之應採用門檻較低的「表面證據測試」，即只需考慮是否有表面證據。

郭德英在庭上發言時稱自己僅為不通法律的小市民，期望社會上的不公義及不合法得以改善，並質疑立法會前議員許智峯的私人檢控「一入就批」，自己的申請則被拒，對此感非常不公。上訴庭已聽畢陳辭，擇日頒布判辭。

翻查資料，許智峯去年向西灣河開槍警及深水埗涉撞人的士司機提出私人檢控，律政司其後介入，終止檢控。

【案件編號：HCMA216/20】