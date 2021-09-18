殉職消防失蹤35分鐘尋回

短時間數隊煙帽隊進場

胡偉傑隨上司消防區長黃振業當年6月21日中午到場，胡於12時25分起接替消防總隊目在2樓3號梯的入口指揮站工作，負責檢查消防員裝備及記錄資料。至晚上10時，他共管理44隊次煙帽隊進出火場，死者張耀升並無經他的指揮站入火場。胡憶述，約晚上7時18分，現場變得緊張，署理高級消防區長翁錦雄短時間內指派數隊煙帽隊進火場，一度由上司直接指揮煙帽隊，後備煙帽隊伍亦曾短缺，其後迅速增援。

約7時40分，胡從助理消防區長趙錫坤得知有同僚失去聯絡，並於35分鐘後獲知已尋回失蹤的高級消防隊長張耀升。9時許，全部煙帽隊撤離火場，他檢查所有防煙門關好，以進行外圍降梯射水。

約11時半，上司黃振業指示胡將死者張耀升的呼吸器、氧氣樽連同面罩，運到黃大仙的九龍呼吸器室。胡指出物品以膠袋袋好，到達呼吸器室後交由趙錫坤檢查。胡稱，消防一般會在警方在場時詳細檢查涉及死因研訊的物品。聆訊下周二（21日）繼續。

【案件編號：CCDI 333-4/16】

（迷你倉大火）