港聞

港聞二

殉職消防失蹤35分鐘尋回

【明報專訊】九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火，兩名消防員殉職，死因庭昨第12日聆訊，當時駐九龍呼吸器室的消防隊目胡偉傑出庭作供表示，當晚7時40分，他從助理消防區長得知有同僚失去聯絡，遂啟動緊急應變程序「Mayday」。35分鐘後，胡獲悉已尋回失蹤的高級消防隊長張耀升。

短時間數隊煙帽隊進場

胡偉傑隨上司消防區長黃振業當年6月21日中午到場，胡於12時25分起接替消防總隊目在2樓3號梯的入口指揮站工作，負責檢查消防員裝備及記錄資料。至晚上10時，他共管理44隊次煙帽隊進出火場，死者張耀升並無經他的指揮站入火場。胡憶述，約晚上7時18分，現場變得緊張，署理高級消防區長翁錦雄短時間內指派數隊煙帽隊進火場，一度由上司直接指揮煙帽隊，後備煙帽隊伍亦曾短缺，其後迅速增援。

約7時40分，胡從助理消防區長趙錫坤得知有同僚失去聯絡，並於35分鐘後獲知已尋回失蹤的高級消防隊長張耀升。9時許，全部煙帽隊撤離火場，他檢查所有防煙門關好，以進行外圍降梯射水。

約11時半，上司黃振業指示胡將死者張耀升的呼吸器、氧氣樽連同面罩，運到黃大仙的九龍呼吸器室。胡指出物品以膠袋袋好，到達呼吸器室後交由趙錫坤檢查。胡稱，消防一般會在警方在場時詳細檢查涉及死因研訊的物品。聆訊下周二（21日）繼續。

【案件編號：CCDI 333-4/16】

（迷你倉大火）

上 / 下一篇新聞

選委選舉明投票 消息：京官赴深觀選戰 或晤港官
選委選舉明投票 消息：京官赴深觀選戰 或晤港官
選委選舉 78人爭港九分區會76席 3隊召集人拒評撐林鄭連任否
選委選舉 78人爭港九分區會76席 3隊召集人拒評撐林鄭連任否
3隊政綱同倡地區委會擴權 未言支持「殺區會」
3隊政綱同倡地區委會擴權 未言支持「殺區會」
話你知：3委會共1940選民 分區委員無泛民
話你知：3委會共1940選民 分區委員無泛民
高院駁回黎智英申行使股份投票權 判辭指國安法「禁處理」財產範圍闊 無限期押後申請
高院駁回黎智英申行使股份投票權 判辭指國安法「禁處理」財產範圍闊 無限期押後申請
黎稱不知台蘋賣產 陳官懷疑說法
黎稱不知台蘋賣產 陳官懷疑說法
就罷工科興言論回覆勞處 醫局陣線：活動依會章 評論按理據
就罷工科興言論回覆勞處 醫局陣線：活動依會章 評論按理據
教協5500萬沽旺角總辦事處 帳面賺500萬 本月套現2.3億
教協5500萬沽旺角總辦事處 帳面賺500萬 本月套現2.3億
鄒幸彤：國安處要求全刪帳號 支聯無選擇刪何內容
鄒幸彤：國安處要求全刪帳號 支聯無選擇刪何內容
路透：京促發展商助解樓荒 政府擬加碼建過渡房 要求再配合
路透：京促發展商助解樓荒 政府擬加碼建過渡房 要求再配合
將軍澳馬鞍山建740伙過渡房 明年第二季動工 後年竣
將軍澳馬鞍山建740伙過渡房 明年第二季動工 後年竣
稱假新聞從「少年警訊啲friend傳出」 警投訴漫畫「無理指控」 黃照達致歉認點名欠公道
稱假新聞從「少年警訊啲friend傳出」 警投訴漫畫「無理指控」 黃照達致歉認點名欠公道
工人裝狗臂架失足墮斃 疑石屎鬆脫安全帶未繫穩
工人裝狗臂架失足墮斃 疑石屎鬆脫安全帶未繫穩
報道稱京提新界北建鐵路駁前海 田北辰料必上馬
報道稱京提新界北建鐵路駁前海 田北辰料必上馬
醫局倡設「副顧問護師」挽中層護士
醫局倡設「副顧問護師」挽中層護士
林文健中秋升衛生署長 15月內三級跳 工會形容願聆聽前線聲音
林文健中秋升衛生署長 15月內三級跳 工會形容願聆聽前線聲音
漁署放避孕飼料控鴿患 區議員：不禁餵鴿難杜絕
漁署放避孕飼料控鴿患 區議員：不禁餵鴿難杜絕
假入數涉騙13萬元電子產品 警拘無業男
假入數涉騙13萬元電子產品 警拘無業男
交銀保險CEO壽福鋼失蹤5日 西貢山坡發現遺體
交銀保險CEO壽福鋼失蹤5日 西貢山坡發現遺體
3宗L452R變異輸入 全打齊針 31日無本地個案
3宗L452R變異輸入 全打齊針 31日無本地個案
外傭檢疫單位停預約 勞福局：檢視流程
外傭檢疫單位停預約 勞福局：檢視流程
稱港台偏頗 食肆老闆被拒私人檢控再上訴 律政司法庭之友：未見梁家榮犯罪意圖
稱港台偏頗 食肆老闆被拒私人檢控再上訴 律政司法庭之友：未見梁家榮犯罪意圖
拒捕男生求判監：早日出獄讀書養家 官指修例已撤 問為何還示威
拒捕男生求判監：早日出獄讀書養家 官指修例已撤 問為何還示威
遭加控集結罪 陳皓桓表明公民抗命擬認罪
遭加控集結罪 陳皓桓表明公民抗命擬認罪
攜彈珠雷射筆示威 兩人認集結藏武器
攜彈珠雷射筆示威 兩人認集結藏武器
教育頻道啟動 梁愛詩：愛國「從學校抓起」
教育頻道啟動 梁愛詩：愛國「從學校抓起」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】莊梅岩赴美交流 望寫香港有關喜鬧劇
【Emily】莊梅岩赴美交流 望寫香港有關喜鬧劇
【Emily】鄒家成獄中心得：最重要情緒管理同思考
【Emily】鄒家成獄中心得：最重要情緒管理同思考
【Emily】李永達上月赴英 陳樹英近日亦離港
【Emily】李永達上月赴英 陳樹英近日亦離港
【Emily】田二少第3針 國藥溝科興 話自己身先士卒
【Emily】田二少第3針 國藥溝科興 話自己身先士卒
【Emily】馬道立做板球總會名譽主席
【Emily】馬道立做板球總會名譽主席