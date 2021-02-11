港聞

港聞二

3宗L452R變異輸入 全打齊針 31日無本地個案

【明報專訊】本港昨日新增3宗輸入新型冠狀病毒個案，是連續第31日沒本地個案，昨確診3人全部已打兩針疫苗，其中一名居於半山的男子早前在港打兩針BioNTech（復必泰），上月驗出抗體陽性，之後前往印度，離港不足21日、抵港後確診，其離港前居住的大廈和工作地點要強制檢測。

印度抵港後機場陰性 檢疫期陽性

昨日3宗確診分別從卡塔爾、德國和阿聯酋抵港，全部帶有L452R變異病毒株，其中兩人早前分別在印度和英國打兩針阿斯利康疫苗。另一名53歲男子4月在香港打兩針復必泰，8月21日驗出抗體陽性，同月31日離港前往印度，9月13日經阿聯酋返港，在機場驗出病毒陰性，但檢疫期第3日驗出陽性，沒有病徵。53歲男子在香港居於半山區譽皇居，在環球貿易廣場1506A室Schindler Management Asia-Pacific工作，最後一日上班是8月27日，他居住的大廈和工作地點被納入強制檢測公告。

另一個案例外地確診復陽

此外，衛生防護中心接獲兩宗外地確診，其中一名36歲男子，早前已在港打兩針復必泰，8月19日病毒檢測陰性，同日離港到美國，8月29日在美國驗出陽性，9月7日取得病毒陰性證明後返港，9月11日抵港時病毒陰性，但到14日驗出陽性，並帶L452R變異病毒株。病人居於半山區列堤頓道7號，在中環荷李活道32號建業榮基中心18樓BTIG Hong Kong Limited工作，8月19日最後上班，衛生防護中心將其列為外地確診復陽個案，其所住大廈和工作地點同樣要強制檢測。

另在外地確診的16歲女子住青衣灝景灣9座，早前在港打了兩針復必泰，9月4日病毒檢測陰性，兩日後前往英國，9月9日在當地驗出陽性，其在港所住大廈亦要強制檢測。

（新冠疫情）

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