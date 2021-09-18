漁署放避孕飼料控鴿患 區議員：不禁餵鴿難杜絕

計劃為期兩年 3試點放避孕藥飼料

西貢區議員王卓雅表示，樂見漁護署以新法減低鴿患，據署方文件，避孕藥需每日服用，質疑「野鴿在一個地方吃飽，沒必要去漁護署位置吃」；同區區議員陳耀初則說，鴿患困擾居民逾10年，根源是有人餵飼，但本港沒有法例禁止，食環署只能以亂拋垃圾罰款處理，阻嚇力不足。

關注團體：須配合限制餵鴿措施

關注雀鳥權益組織香港救援鳩鴿及雀鳥表示，避孕藥能使鴿群數量年減兩成，台北推類似計劃卻因沒阻止餵鴿而失敗，美國、荷蘭等地則有限制巿民餵鴿範圍，成功控制。組織認為長遠需設開放式鴿舍令人鴿共融，但對署方現行計劃仍持開放態度。

漁護署昨在鄰近港鐵堅尼地城站A出口、馬頭圍道休憩花園及坑口站A出口，向野鴿餵飼塗避孕藥的粟米粒，籲市民避免走近。避孕藥有效成分為尼卡巴嗪，漁護署稱，正確及適量使用不會對人體構成風險，藥物無明顯副作用，停藥後生育能力會恢復；尼卡巴嗪在環境中可分解，署方會清理剩餘飼料。