林文健中秋升衛生署長 15月內三級跳 工會形容願聆聽前線聲音

醫生協會主席：冀改善員工薪酬待遇

公務員事務局長聶德權昨在新聞稿中形容，林文健擁有豐富專業知識和經驗，並具備出色的領導和管理才能，深信他定能帶領衛生署面對未來的挑戰。政府醫生協會主席張刻勁則表示，過往林文健很願意聆聽前線員工的聲音及回應，期望他上任後可就員工薪酬和福利待遇，以及人手上作出改善，又期望他能推出具成效的措施。

徐樂堅接任衛防中心總監

原任食物安全專員、現正休假的徐樂堅，將於10月初接任衛生防護中心總監，其間總監職位由傳染病處主任張竹君和緊急應變及項目管理處主任鄺國威共同兼任署理。徐樂堅為公共衛生醫學專科醫生，2003年SARS後，曾隨時任衛生福利及食物局長楊永強與廣東省衛生廳討論加強兩地傳染病防控措施，其後亦曾任衛生署總港口衛生主任、食環署助理署長（風險管理）等。

林文健1997年7月加入衛生署任職醫生，2013年7月晉升為衛生署助理署長（D2），於2020年6月晉升為副署長（D3），約半年後即今年1月升任衛生防護中心總監（D4），並將於下周二出任署長（D6），接替將展開退休前休假的陳漢儀。

陳漢儀自1988年加入衛生署，2012年6月出任衛生署長，至今在任9年。聶德權稱陳漢儀服務政府33年表現專業和盡忠職守，並在面對嚴峻的新冠疫症，努力不懈帶領部門迎難而上，祝願她退休生活充實和愉快。