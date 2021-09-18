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港聞二

報道稱京提新界北建鐵路駁前海 田北辰料必上馬

【明報專訊】政府正研究跨境鐵路接連深圳前海及元朗洪水橋。《南華早報》昨引述消息，預料特首林鄭月娥在下月的《施政報告》中宣布該鐵路項目，項目更是由中央提出。民建聯劉國勳估計，此跨境鐵路以建造海底隧道的方案完成，以往經評估造價約1000億，他期望特區政府與深圳政府磋商，共同分擔開支及興建模式。民主黨交通政策發言人韓俊賢認為，當局仍未完全落實《鐵路發展策略2014》的大部分建議，更未能滿足香港現時對集體運輸需求，應先「找數」再開展新的鐵路計劃。

民主黨：應先為港需求「找數」

《南華早報》引述消息估計，該鐵路項目是北環線延伸段，以滿足前海合作區擴建計劃，擬興建4個站，但細節未敲定。

劉國勳昨日見記者回應有關報道稱，有關新界北連接前海新鐵路線的建議，過去特區政府與深圳政府一直保持磋商，中央日前宣布前海擴區，香港更要配合中央政策，全力發展新界北，全面駁通港深交通網，可促進兩地人流物流往來，亦能大大提高兩地經濟聯繫。

料放施政報告 議員：可連明日大嶼

他稱，將跨境鐵路連接前海和本港洪水橋，打通新界北，令本港鐵路線可藉新鐵路接通連接前海及機場片區的深圳11號線，最終接通深圳機場，拉近赤鱲角機場與深圳機場之間的距離，加速陸路交通連貫性，並可預留未來空間與「明日大嶼」計劃內的鐵路連接。

實政圓桌立法會議員田北辰相信，前海、洪水橋鐵路「一定做」，現時中央提出大灣區、深港合作，若深港交通不便利，兩地難以融合。他稱該跨境鐵路優勢是可接駁深西的地鐵，可迅速到深圳機場，而港人若赴前海工作，每天可搭地鐵來回。田北辰稱，洪水橋一早預留地方做跨境鐵路，但港方鐵路系統因一直未規劃好，但按政府的鐵路規劃，將來有鐵路由中環經中部水域人工島接駁大嶼山及新西，屆時便能接駁洪水橋過境線。

相關字詞﹕劉國勳 田北辰 香港 洪水橋新發展區 前海方案

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