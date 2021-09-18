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工人裝狗臂架失足墮斃 疑石屎鬆脫安全帶未繫穩

【明報專訊】一名工人昨午在屯門恆福花園安裝狗臂架時意外失足墮樓，當場死亡。警方及勞工處正調查意外原因。

現場為屯門青山公路恆福花園3座12樓一個裝修中單位。昨日下午1時許，一名搭棚工人與工友在單位外牆進行搭建棚架工程，工人先在窗外安裝狗臂架，其間失足墮下，住客聽聞巨響，發現工人倒臥平台行人通道簷篷，奄奄一息。消防及救護員接報到場，將墮樓工人救下，惟證實當場死亡。警員其後架起帳篷遮蓋遺體，並封鎖現場調查。

44歲死者姓張，警方事後在出事單位調查，並向工友了解事件。勞工處接報亦派員調查意外原因。現場所見，涉事單位外牆裝有3個狗臂架，外牆其中一處有石屎損毁，不排除安裝時石屎鬆脫引起意外。據了解，涉事單位正準備裝修，昨日為工程第一天。死者友人事發後到場了解。

工權會：業界慣站狗臂架裝螺絲

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指出，一般每個狗臂架最少需要3粒「拉爆螺絲」固定，行內不少工人安裝狗臂架時，習慣釘好第一粒拉爆螺絲後，站在狗臂架上安裝其餘螺絲。她說，現場外牆有石屎損毁，不排除石屎未能承受工人重量，令工人連人帶架墮樓。她又說，現場外牆未見有用作繫穩安全帶救生繩的「羊眼圈」，估計死者的安全帶並非繫在穩固點上。

根據勞工處《「狗臂架」式棚架安全須知》，工人安裝狗臂架前須先勘察，按外牆基座物料評估其承重，泥磚或沙磚不宜用「拉爆」或「撞爆」螺絲固定；搭棚時安全帶應繫於能承受5000牛頓拉力的穩固位置或獨立救生繩上，不應繫於窗框、窗鉸或其他不穩固物上；另外亦不應令棚架負荷過重。

勞工處對身故工友的家屬致以深切慰問，發言人稱已向承建商發出「暫時停工通知書」，處方正全速調查以確定意外成因及查找責任。

相關字詞﹕搭棚工人 工業意外

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