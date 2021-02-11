稱假新聞從「少年警訊啲friend傳出」 警投訴漫畫「無理指控」 黃照達致歉認點名欠公道

黃：為諷刺時弊非評論

該漫畫描述，兩學生討論參加課外活動，其中一人稱參加校園記者，對方問他「係咪畀人招攬入會……諗住可以扮記者為所欲為」，參加校園記者的學生反問對方「你呢啲假新聞邊度聽番嚟」，對方稱是少年警訊的朋友傳出。

警方信件批評黃照達身為大學教員，理應肩負求真精神，對他借用報章平台「無故作出毫無事實根據的指控」詆譭少年警訊會員深感遺憾，要求在欄目澄清。

黃照達接受本報查詢稱，收到電郵後感愕然，畫政治漫畫十多年首次收到警方投訴，稱政治漫畫本身是諷刺時弊而非評論，作品是為回應近日保安局長鄧炳強對記協指控，特別提到校園記者，故以學校為背景，「當然會有少少諷刺、搞笑」。

「到這時刻 無得逞強」

他說以往作品不會提及全名，有較多暗示，認為作品點名提及少年警訊亦有欠公道，對此表歉意，稱一直很尊敬少年警訊。問到事件會否影響日後創作，他稱大家清楚現時言論自由程度，「到這時刻，無得逞強」，又說《港區國安法》生效後政治環境改變，畫政治漫畫者已更小心。

■黃照達回應全文

對於警方對本人於明報2021年9月17日「嘰嘰格格」漫畫的投訴和指控，本人有以下回應：

9月17日的作品以近期警方對記協的一些指控為題，因事件涉及校園記者，故純粹希望以校園的情景，「校園記者」和「少年警訊」的身分來代表雙方，以諷刺手法帶出彼此的矛盾。本人對少年警訊過去在社會的貢獻表示尊重，亦無意貶損其地位。作品以「少年警訊」作比喻確實有欠公道，為此本人表示歉意。