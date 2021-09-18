路透：京促發展商助解樓荒 政府擬加碼建過渡房 要求再配合

路透社報道，中央官員在今年非公開會議上向本港發展商傳達信息，要求運用資源及影響力支持北京的利益，並要協助港府解決可能破壞穩定的房屋短缺問題。報道並引述接近中央官員消息稱，發展商被告知「遊戲規則已經改變」，中央不願意再容忍「壟斷行為」。

被告知「遊戲規則變」不容壟斷

本報綜合多名知情人士消息，北京有關方面無與本港地產商代表召開任何正式或非正式會議，只是呼籲各界一起解決香港面對的問題包括房屋，並配合政府，有地產商稱一直「做緊嘢」。

知情者：業界已響應土地共享過渡房

有知情人士透露，業界一直討論如何協助政府增加房屋供應，稱發展商已積極響應過渡房屋及「土地共享」先導計劃，以紓緩短中期供應短缺；據了解，政府其中一個討論方向是進一步增加過渡房屋供應目標，並要求發展商再配合。

現時政府訂下2023年或之前提供1.5萬伙過渡房屋的目標，運房局昨在社交平台稱已達目標，目前正推動66個項目，預計可提供16,128個單位。

全國政協副主席梁振英向路透社稱，發展商與本港經濟及政治關係密切，北京很難將他們完全排除在外，稱發展商是本港政治及經濟生態系統中的重要組成部分，認為需審慎行事，不要一竿子打翻一船人。

報道引述合和主席胡應湘稱，「北京沒告訴我們要做些什麼，但要求解決問題……北京並非不耐煩，但將會施壓。」另一名發展商高層人士表示，中央官員有提出期望，但沒明言策略和期限，「只要我們向社會回饋多些，我們可繼續做生意」，並稱業界需加強力度減輕房屋短缺問題。

本報向多間發展商查詢，恒基表示不會回應；新地表示不評論；長實、新世界未有回覆。

梁志堅：一直與政府緊密合作

身兼地產建設商會執委會主席的會德豐地產主席梁志堅回覆稱，不知道報道所指的非公開會議，集團無收到中央相關信息，但他相信無論中央抑或特區政府都不希望發展商有壟斷行為，又稱發展商一直都與政府緊密合作及溝通。對於近年發展商被指囤地，他認為指控不公，不少農地是發展商早年購入，但許多土地一直因政府官僚而難以發展，有需要改變現行土地發展制度以加快土地供應。