教協5500萬沽旺角總辦事處 帳面賺500萬 本月套現2.3億

教協擁有多項自置物業，市場估值約4億元，會長馮偉華在上周六議決解散當日稱，放售物業時將秉持「不賤賣」原則。教協總幹事沈偉男昨日接受本報查詢時，確認教協已出售中僑商業大廈物業，買家為一間私人公司。翻查資料，YMCA去年底以5700萬元購入同一大廈低層全層單位，沈偉男稱以同一面積計算，價錢只相差約200萬元，屬合乎預期。

資料顯示，教協2011年7月以5033.2萬元向已故「舖王」鄧成波購入中僑商業大廈物業，持貨逾10年，帳面獲利496.8萬元或約10%。

教協本月初已積極沽售物業，如向百本醫護（2293）出售旺角好望角大廈8樓及9樓兩層樓面，成交價分別為9150萬元及8350萬元，共涉1.75億元，連同最新沽出的中僑商業大廈，即合共套現2.3億元。中大經濟系副教授莊太量分析稱，因急於套現，或遭買家壓價，並稱只要買家非教協相關人士或團體，最理想是公開招標或拍賣，惟未必容易執行，只要出售過程公平公正，則無不妥。