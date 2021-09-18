就罷工科興言論回覆勞處 醫局陣線：活動依會章 評論按理據

勞工處：不評論個案

嚴重違規者或取消登記

勞工處回覆，職工會登記局會審視醫管局員工陣線提交的回覆，並按《職工會條例》跟進，不適宜評論個別個案。處方稱，如個別職工會違反條例或其會章必嚴肅跟進，如違規情况嚴重，不排除取消職工會的登記。

陳國誠昨向登記局交書面回應前表示，局方早前信件稱須查該會涉嫌與《職工會條例》不符之活動，又引上述條例第34條，指工會經費不得直接或間接用於任何政治目的，陳表示交予局方的回應包括，該會活動均依據會章規範和合法方式進行，包括罷工是爭取合理權益，受國際條約和基本法保障；該會評論、倡議和行動建基於數據、科學和專業判斷。

陣線：遞交內容不涉會員資料

他又說，對局方將過往活動定性為涉嫌與《職工會條例》不符，或將經費用於政治目的，該會表示強烈反對，而今次遞交的內容不涉及任何會員資料。陳表示交回應後，下一步要看局方如何處理，該會會繼續努力做好維繫會員工作，又感謝會員與工會同行，「希望大家未來可繼續做好連結身邊的人的工作，繼續一起好好走下去，大家保重」。

被問會否解散 「存在所有可能」

就會否擔心被取消工會登記、是否認為陣線因其政治立場被針對、有否討論解散、工會成員有否離港或被跟蹤，陳國誠稱無補充或回應。再被追問會否預期陣線可能解散或被迫解散，陳國誠稱所有可能性都存在，對未來的事無進一步補充。對於有沒有工會成員請辭，陳表示屬工會內部事，無進一步消息對外公布。陳又稱陣線在疫情下道出真相，又說「是因為我們是充滿謊言時代裏面的見證者，道出真相亦是每個人的基本權利，和每個人在這時代應恪守的原則」。

勞工處表示今年首8個月，被撤銷登記的職工會有29間，7間為自行解散及22間為職工會提出要求取消登記。