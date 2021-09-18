黎稱不知台蘋賣產 陳官懷疑說法

判辭指出，壹傳媒及附屬公司本年8月6至12日，至少有58名董事變動，9月5日宣布剩餘4名董事已全部辭職。同月其中兩名報稱美國地址的董事，成為子公司董事會的唯一成員。黎智英直接及間接持有壹傳媒71.2%的股份，他稱對上述發展一無所知，說法遭陳官懷疑。陳官質疑，黎從尋求全面允許他行使投票權，轉而尋求允許行使權將公司清盤。

官稱不限黎投票 或礙充公令

判辭亦列出黎智英被捕前後多次交易。去年12月8日，黎以書面授權出售台北壹傳媒綜合大樓，涉款逾4.7億港元。本年7月，《蘋果日報》出版發展有限公司以逾1.39億港元出售台灣一項物業等。

法官指出交易涉及大量資產，對公司影響重大，惟法庭不知收益去向。黎解釋並無直接或間接參與、以及聲稱忽略這些交易。陳官反駁，黎是控股股東，部分交易與他直接相關，明言對黎的解釋抱有懷疑。若不限制黎智英行使投票權，或會導致公司資產枯竭，從而降低股份價值，影響日後的充公令。

（港區國安法）