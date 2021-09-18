高院駁回黎智英申行使股份投票權 判辭指國安法「禁處理」財產範圍闊 無限期押後申請

黎智英法律詮釋議題敗訴

本案原告為黎智英，被告為保安局長。判辭表示，本案分為兩個議題，第一個議題是《港區國安法》第43條實施細則附表3的「處理」（deal with）罪行相關財產，是否包括黎智英不得直接或間接行使壹傳媒的股份投票權；如果不包括在內，黎智英便可行使股份投票權。

第二個議題在於，如果凍結令包括股份投票權，黎智英就向法庭申請，要求恢復行使投票權。不過，黎智英一方因應事態發展，要求押後恢復投票權的申請，法官陳健強遂將其無限期擱置。

陳官在判辭表示，法庭要首先考慮國安法的立法背景，法例實施時正值關鍵時刻，香港被暴力示威「吞噬」，人們難以逃脫街頭暴力的壓制；不少人擔心，如果無法控制事態發展，恐怕香港會步入終結。有見及此，中央政府為香港訂立國安法，堵塞過往的法律漏洞。

對於國安法實施細則列明「處理」財產，是否包括凍結股份投票權，陳官承認條文沒有明確定義何謂「處理」，但指保安局長頒發凍結令，是為了保管財產作日後充公之用，避免財產被用於資助國安罪行，甚或影響國安罪行的調查工作。陳官表示，「處理」財產的定義廣闊，而且《基本法》對財產的保障並非絕對，不明白為何要將股份投票權從凍結令的範圍切割出去。

官形容黎「有財有勢」

稱法庭不會天真以為 解禁不礙凍結令

陳官強調，保安局長一方正確地指出，黎智英獲准行使股份投票權後，有可能危害國家安全，例如指示股東利用公司資金資助顛覆組織，或者提名一名敵視中國的別國代理人加入董事局。陳官形容，黎智英本身是「有財有勢的人」（a man of considerable means），現被起訴勾結外國勢力等嚴重國安罪行，法庭不會天真地以為，他獲准行使股份投票權不會阻礙執行凍結令。

官：聯合國條例無助理解國安法

對於黎智英一方表示，國安法實施細則應該按照《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，只限用5種手段「處理」涉案財產，包括收受、隱藏、處置、調離及抵押財產，沒有指明要凍結股份投票權。陳官反駁，法院的職能是詮釋法例的含義，至於法例是否恰當，應交由立法機關處理。陳官稱，聯合國條例無助法庭理解國安法，因為兩者的立法背景不同，而且國安法是全國性法律，比起聯合國條例有更廣泛的目的。

【案件編號：HCMP 956/21】

明報記者

（港區國安法）