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3隊政綱同倡地區委會擴權 未言支持「殺區會」

【明報專訊】參選港九組別的3個團隊政綱都提到，優化地區行政架構，提升地區委員會職能並增加行政支援和資源。對有建議廢除區議會、削區會撥款權，以至委任地區委員會主席做區議員，李德康、劉慶揚和鍾港武都無明言支持。劉和鍾提到政府應考慮由民政總署直接調配資源予地區委員會，而非經區議會審批；李稱團隊中有現任區議員，「相信不應該係殺區議會、削撥款權的角度做」。

與會官員層次低 盼決策者赴會

鍾港武批評，現屆區議會將很多民生討論變成政治議題，令市民失望。劉慶揚稱，區議會停擺，市民得到的服務不足，必須提升做實事的地區委員會職能，冀相應加強對地區委員會的行政支援。李德康稱，出席分區會的政府部門代表層次較低，不掌握區內其他問題。3人均冀有能決策的官員出席分區會。對於委任地區委員會的主席做區議員，鍾港武稱分區會和區議會有不同運作，要視乎各人意願，但可以探討。

促政府增透明度 公開會議紀錄

18區3個委員會的會議紀錄等文件均沒上載區議會網站，本報早前向各區民政處查詢亦困難重重。問到能否承諾增加3會透明度，公開會議和紀錄，劉慶揚認為，任何諮詢架構只要不涉商業等限閱內容，「無理由不可以開放」。鍾港武稱，署方要認真考慮提升透明度，「討論什麼、做什麼，能夠將資訊告訴大家，大家少點猜疑」。

稱區選前已任委會 不應扣連敗選

3人均在前年區選落敗，續被委任做地區委員會，再參選選委是否有代表性？李德康稱1980年代已做地區工作，落選後仍維持，「分別係區議會有糧出」。劉慶揚形容前年是不正常社會環境，他「高票失利」，在議會外擔任不同團體公職，服務仍得市民認同。鍾港武強調，前年得票「破了自己紀錄」，他2000年起已擔任地區委員會委員，不是輸了選舉「就委任番我入去」，與落選扣上是非常不公道。

相關字詞﹕區議會 選委會選舉 建制派 地區滅罪委員會 地區防火委員會 分區委員會

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