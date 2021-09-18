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選委選舉 78人爭港九分區會76席 3隊召集人拒評撐林鄭連任否

【明報專訊】明天迎來選舉改制後首場選舉委員會選舉，區議會組別被削走後，由共156席自港九和新界分區、防火、滅罪委員會委員互選產生的組別取代，被批評無代表性。港九方面，港島、九龍東和九龍西的地區人士分3隊出選，78人爭76席。3隊的召集人或聯絡人劉慶揚、李德康和鍾港武以個人身分分別受訪，均不表態會否支持特首林鄭月娥連任，稱現階段不宜評論。至於當選會否提名民主派選立會，劉慶揚引述官員稱不是搞「清一色」，與李均強調必須是愛國者，鍾稱「有人走出來話係民主派，要顯示如何係愛國者、擁護《基本法》」。

凸章兩人 稱良性競爭

32名港島人士組成「香港島候選人聯隊」，20名九龍東人士組成「地區啟航團隊」，26名九龍西人士組成「地區力量聯隊」，均有現任和落選區議員（見表）；劉慶揚是環泰分區會主席，李德康是黃大仙滅罪會主席，鍾港武是油尖旺東分區和防火會委員，3人均屬民建聯。港九組別的候選人和議席數目只有兩人的差額，選舉是否具競爭，李說難了解背後原因，他認為是良性競爭。

指昔區會選民400 今地區委會逾千

新制度有否足夠認受，李德康認為選委會增至1500人，廣泛性定比1200人闊，且有更基層的地區委員會。3人同樣介紹，地區委員會的成員有校長、地區工作者、專業人士等，代表性非常高。劉和鍾都提到，以往區議員界別，選民只得約400人，但地區委員會委員選民更多、增至逾千，鍾形容選民來自「地區更廣泛的層面」，分區會的歷史比區議會更長。

3人在上屆特首選舉都沒有提名林太，他們均不願明言會否支持她連任。鍾港武稱，《港區國安法》出台後，林太信心「返番嚟」，但現階段因為選委未當選，故不適宜作任何評論；劉慶揚稱對未來特首的房屋和青年政策很重視；李德康說要看參選人的抱負和政綱。

批政府部門保守欠溝通 需加強協作

對於現屆政府評價，李批評部門的觀念保守、之間不溝通，需有魄力的特首推動改善這些壞習慣；劉同樣認為部門間協調合作需加強，他認為現屆政府對長者或福利政策的推展有一定成績，但舉例派5000元消費券的混亂情况，反映不少政策推出是後知後覺。鍾稱，前年「黑暴」期間，「我哋都唔知政府想點」，但國安法出台和「完善」選舉制度後，感受到整體社會氣氛對政府的期望和信任有回升迹象。

倘符「愛國」「泛民都可搵人提名」

問到能否列明會提名民主派參選立法會的準則，李稱必須符合「愛國者治港」原則，議員有責任推動一國兩制、《基本法》，「佢哋嘅黨派，我個人唔會太過執著」。劉說「民主派都可以搵人提名參選，只要立場理念清晰」，而港澳辦主任夏寶龍的要求前提是愛國者，他會留意該人有否「反中港亂」言行，「我想搵啲有議會經驗、有議政能力嘅人」。鍾則稱，任何人符合有關要求都應考慮，不論是民主派、建制派想取提名，他都會小心考慮。

至於他們的競選工程，李德康稱團隊早前開了5個街站，除宣傳政綱外，亦有做問卷收集街坊最關注的政策，對特首、立會議員和地區組織的意見。劉慶揚則稱，團隊已將政綱寄予選民，亦有拍片介紹。鍾港武稱，團隊在地區委員會開會前派單張予選民，也有做街站冀聽不同聲音。

明報記者 何宛兒

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