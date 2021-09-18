選委選舉明投票 消息：京官赴深觀選戰 或晤港官

另外，政府向立法會提交文件介紹12月19日立法會選舉的實務安排，投票時間會由15小時縮短至14小時，由以往早上7時半開始投票改為8時半開始，同樣至晚上10時半完結。

政制及內地事務局向立法會提交文件稱，立法會選舉將設620個一般票站，亦會在竹篙灣檢疫中心設立投票站，供檢疫者投票；但考慮疫情傳播風險，不建議對家居或酒店檢疫者有特別投票安排。

12月立選投票時間縮1小時

至於縮短投票時間，當局解釋因應是次立法會選舉採用電子選民登記冊系統及其他改善措施，選舉事務處認為有需要讓投票站工作人員有更多時間對設備及包括數據網絡連接的其他設置做最後檢查。

文件未提「內地口岸票站」

政制及內地事務局長曾國衞早前在立法會稱，正就在內地口岸設票站做可行性研究，惟實務安排文件無交代相關進展。

局方在文件稱，若現時不在港但有意投票的選民，應留意抵港檢疫安排，並盡早規劃行程及預留足夠時間完成檢疫，例如在投票日至少21天前返港，以便在投票日可在其獲編配的投票站投票。

文件稱政府計劃招募約3.6萬名工作人員，教育局已將投票日翌日定為學校假期，配合學校管理機構借場作投票站。

立法會新增的選委會界別，選舉事務處已委託承辦商編寫一套選票檢查及自動點票系統，選民把選票放入投票箱前，可選擇使用系統，檢查自己是否已選取40名候選人數目，並強調該系統不會記錄投票。立法會選舉提名期定為10月30日至11月12日。

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