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2021年9月17日星期五
港聞二
少年針後心肌炎高背景率20倍 兒科醫生：昔輕微胸翳少求醫 比率不反映實况
20歲男針後心肌炎 「心跳一下都會痛」
全日復課條件更新 12至17歲可只打一針
2月打科興今無抗體 葉劉林正財受邀「溝針」復必泰
9月罕見飛雹 男子雷擊不治 死者綠蛋島划獨木舟 事發1小時新東1955次閃電
民建聯促立法管青少年網遊 實名制、限時、限題材
傳區議會加委任議席 徐英偉稱或屬政制局範疇
藥膏涉盜相片宣傳 衛署退休醫生報警
小輪撞碼頭 7乘客送院
爭選委者1/3提愛國者治港 學者：政綱照搬中央論述最安全
法律界15人訪大律師公會 沒提自我監管權
全國青聯8招惠港青 5年推逾萬實習職位 稱促進青年融入國家發展
警拘4竊賊 專打醉客熟睡司機主意
欲救中槍健仔被捕 博士生認集結 求情稱夢想當科學家 心急救人沒離開現場
拒集結案辯方申「換官」 官斥大狀不自省
兩青年唐樓製爆炸品囚31月至4年 官斥恐怖主義
女生拍攝拒搜身 阻差判社服令
失業率4.7% 多1萬人有工開 學者料今年難復疫前水平
男子墮樓 同住男子瞞報在現場
尾隨女童回家 20歲男生涉遊蕩被捕
黑漢深水埗捱斬 浴血驅車廣華 疑欠賭債 突圍途中撞4車
地中海貧血新治療術 骨髓一半相合可移植
巴士非禮乘客傷女警 銷售員囚6個月14天
醫局7接種中心運作半年 護士分享百態：識穿壯男針前縮沙 邀女友牽手伴打
閉門兩小時前「清零」疫苗 稀釋復必泰「即叫即蒸」
空置官地租予機構每年10幅 團體指政府支援不足
尊子漫畫
有人提議設文化體育旅遊局 徐英偉：做局長？ 霍啟剛：咪玩
公園今亮燈 6隻巨型「玉兔」喺尖嘴 玩住平板過中秋
梁愛詩開Talk講國安 白韞六有去
院舍走廊擺巴士站 減認障者游走
財會轄下小組擬設下限15人 委員大比數同意
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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