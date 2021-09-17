空置官地租予機構每年10幅 團體指政府支援不足

【明報專訊】政府2019年推出10億元資助計劃，支援租用空置官地及校舍的非政府機構進行修復工程。社區發展陣線調查發現，過去5個年度52幅空置官地及校舍租予機構，每年平均約10幅，相對於每年1000多幅未批租的官地不足1%，反映政府支援力度不足。
每年批租短租地比率
社福用途佔1%
社區發展陣線綜合立法會文件及地政總署資料，發現2016/17年度至2020/21年度，當局分別批出32幅空置官地及20個空置校舍予非政府機構，部分用作過渡房屋、社區中心及臨時學校。過去3年地政總署分別管理1626、1606和1283幅未批租官地，涉總面積分別約297、391和322公頃，當中大部分土地預留短租，換言之每年批租作社福用途的短租地，佔整體不足1%。
發展局2019年推出10億元空置土地資助計劃，每項目資助上限6000萬元修復土地或建築物，過去5個年度獲批社福用途的52個項目，只有16個同時獲批空置土地資助，合共批出1.64億元，佔計劃預留金額不足兩成。
稱資助修復申請繁複
社區發展陣線表示，非政府機構獲空置政府地要同時獲批資助相當困難，因申請程序繁複，欠缺技術支援，建議簡化申請流程，設立諮詢平台及提供專業顧問，支援更多機構。