閉門兩小時前「清零」疫苗 稀釋復必泰「即叫即蒸」

每中心每日未用疫苗少於4針

服務上水接種中心的新界東醫院聯網感染控制組資深護師徐淑萍說，接種中心每晚6時起，即關門前兩小時就會進入「清零行動」，會如酒樓般「即叫即蒸」，有多少人入場就報數給藥房稀釋疫苗，致力將浪費的疫苗「清零」。九龍塘接種中心的聖母醫院高級護士長黃偉賢更說，他們自創術語「蒸多幾多籠」，即代表請藥房預備多少盒疫苗。徐淑萍稱，每間中心每日未用疫苗均能少於4針，且一般可控制在兩劑或以下。

檢查防誤插靜脈 減心肌炎風險

聯合醫院藥劑部部門經理麥麗琪在曉光街接種中心服務，每日傍晚準確根據報數預備疫苗，這段緊張時段叫她「腎上腺素都高點」。在中西區接種中心服務的瑪麗醫院精神科部門運作經理黃慧鈴說，為完成接種最後一針稀釋好的疫苗，曾延遲下班，讓遲到的市民同樣可接種。

港大團隊研究發現靜脈注射復必泰有較高風險出現心肌炎或心包炎，徐淑萍表示，醫護注射前已會抽吸注射器檢視是否血液，確保針頭不會誤插靜脈，曾為50多歲女士抽吸注射器時發現有血，女士害怕得流淚，更致電女兒「求救」斥中心要她抽血。徐讓在外面等候的女兒入內陪伴母親，並向母女清楚解釋程序純為確保針無誤碰血管，之後順利完成接種。