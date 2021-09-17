醫局7接種中心運作半年 護士分享百態：識穿壯男針前縮沙 邀女友牽手伴打

服務上水接種中心的新界東醫院聯網感染控制組資深護師徐淑萍，曾遇一名高大威猛英俊的20多歲猛男，本身眼神充滿自信，怎料接種前突然投訴準備為他接種的護士，「護士無給我思考的時間，我要思考一下接種的意義」。徐洞悉猛男怕痛，即向他查詢有否陪伴者，知悉其女友在外面等候即邀女友入中心，猛男最後在女友牽手下完成接種。

遊戲分散注意 成功為少女接種

在元朗接種中心工作的屯門醫院資深護師林燕鳴回憶，有少女希望上學而在母親陪同下打針，但怕針的她擾攘超過5分鐘，手部不斷掙扎並大叫。林說「全場都聽到她的叫聲」，靈機一觸發現女孩手機內有遊戲，着女孩推介，她即開手機介紹，林二話不說手起針落完成接種。

中年夫婦瞞接種史 把關防溝針

接種中心醫護亦要把關防接種者自行「溝針」，服務中西區接種中心的瑪麗醫院精神科部門運作經理黃慧鈴回憶，一對中年夫婦在內地接種完國藥後欲再來港打復必泰，妻子被查問下承認已打國藥，但丈夫隱瞞接種史成功接種，妻要求同接種，護士耐心解釋不能「溝針」，但女子稱「我明天去另一個中心打」，護士遂在電子系統中記錄夫婦情况避免她再打針。

醫護記憶力驚人亦救人一命。林燕鳴說，曾有50多歲女士接種第1針後身體和手部出疹、血壓飈升和冒汗送院，但因家人在外想出國，她照於21日後到場打第2針，林燕鳴認出她，對方一度稱獲醫生准打針，林查資料後發現女士應先到疫苗過敏安全門診求醫，遂拒絕接種。兩三個月後該女士乖乖求醫，並在藥物幫助下接種第2針，血壓再無飈升和冒汗，出疹範圍較細和「無咁紅」。

日女緊張作嘔 職員日語安撫

服務西灣河接種中心的東區醫院護理部資深護師余穎心，遇40多歲的日本女士接種後太緊張作嘔，以英語安撫不果，幸駐場行政人員中有帶日本團的旅遊從業員以日語安慰她，打針者不適得以紓緩。在九龍塘接種中心服務的聖母醫院高級護士長黃偉賢認為，接種中心的旅遊從業員對中心運作幫助很大，他們曾經帶團故善於人流控制和關顧別人，例如一見輪椅人士就懂疏道，助他們更快進入接種中心。黃慧鈴笑說，每日開工前會先問當值者懂什麼語言，徐淑萍又說旅遊從業員很熟悉不同的證件樣式，對登記接種很有幫助。

明報記者