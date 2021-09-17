巴士非禮乘客傷女警 銷售員囚6個月14天

被告謝嘉豪（32歲）報稱電腦銷售員，由於被告去年犯下另一宗非禮罪後，獲准自簽1000元守行為一年，其間犯下本案，法庭就被告違反簽保令下令罰款1000元。

法庭早前為被告索取背景報告，辯方昨稱報告反映被告有悔意，並進一步求情稱被告逃跑時不知截停他的人是休班女警，對她因事件受傷深感抱歉，承諾日後不會再做出侮辱女性的行為，望法庭接納被告坦白認罪，真心悔改。

朱官判刑稱，接納被告不是有意圖使用暴力，但被告必然知道上層逃跑至下層必須經過樓梯，而當時他已被休班女警捉住左手，亦必定知道逃跑很可能令休班女警跌倒。

朱官考慮案情及休班女警傷勢嚴重後，就非禮及傷人罪分別以監禁28天及9個月為量刑起點，被告認罪可獲三分之一刑期扣減，基於兩罪源於同一事件，將部分刑期同期執行，判囚6個月14天。

【案件編號：ESCC 1214/21】