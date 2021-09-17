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巴士非禮乘客傷女警 銷售員囚6個月14天

【明報專訊】男銷售員涉於今年6月4日在城巴兩度非禮女乘客胸部，同車休班女警長協助截停銷售員時，被對方拖行至巴士下層，令她後腦瘀傷和肋骨骨折，銷售員事後逃去，警方3日後到其住所拘捕。銷售員早前承認各一項非禮罪及對他人身體加以嚴重傷害罪，昨在東區裁判法院判刑。暫委裁判官朱文瀚判刑稱，被告行為鹵莽，基於案情及女警傷勢均屬嚴重，判囚6個月14天。

被告謝嘉豪（32歲）報稱電腦銷售員，由於被告去年犯下另一宗非禮罪後，獲准自簽1000元守行為一年，其間犯下本案，法庭就被告違反簽保令下令罰款1000元。

法庭早前為被告索取背景報告，辯方昨稱報告反映被告有悔意，並進一步求情稱被告逃跑時不知截停他的人是休班女警，對她因事件受傷深感抱歉，承諾日後不會再做出侮辱女性的行為，望法庭接納被告坦白認罪，真心悔改。

朱官判刑稱，接納被告不是有意圖使用暴力，但被告必然知道上層逃跑至下層必須經過樓梯，而當時他已被休班女警捉住左手，亦必定知道逃跑很可能令休班女警跌倒。

朱官考慮案情及休班女警傷勢嚴重後，就非禮及傷人罪分別以監禁28天及9個月為量刑起點，被告認罪可獲三分之一刑期扣減，基於兩罪源於同一事件，將部分刑期同期執行，判囚6個月14天。

【案件編號：ESCC 1214/21】

相關字詞﹕東區裁判法院 對他人身體加以嚴重傷害罪 休班警 非禮 巴士

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