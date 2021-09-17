地中海貧血新治療術 骨髓一半相合可移植

【明報專訊】地中海貧血（地貧）重型患者須終生定期輸血及注射除鐵藥物，要徹底根治往往需輪候等待白血球抗原（HLA）完全相合的捐贈者移植骨髓。地貧患者Hoei輪候逾5年，終獲資助由台灣運送骨髓移植，完全康復。血液學專科醫生兼地中海貧血兒童基金主席馬紹鈞稱，現有新技術助患者接受HLA只需一半相合的捐贈者移植骨髓，助患者更易找到合適捐贈者，惟手術費高達30萬元，冀有更多「貧友」獲資助接受手術。
現年19歲的Hoei 1歲半時高燒不退，獲診斷為重型地貧，天生難以將鐵質排出體外，每周有5至6日需注射除鐵針，每次需近10小時，幾乎每晚要揹着除去身體鐵質的儀器入睡，亦不能晚歸。她從前每月要到醫院輸血，令她錯過不少校園生活，疑惑「點解自己同其他小朋友唔一樣」。輪候骨髓多年，她的醫生終在10年前、即她9歲時在台灣找到完全相合的骨髓，並獲地中海貧血兒童基金資助10萬元接受移植手術，雖然手術後一度出現併發症，令她心臟停頓數日，依靠人工心臟續命，但終化險為夷。Hoei現就讀護士學士課程，冀照顧經歷相仿的病童。
應用血幹細胞移植術 手術費30萬
馬紹鈞說，與患者HLA完全相合的捐贈者多為親兄弟姊妹，若沒有適合捐贈的親人，則要輪候多年。原用於治療癌症的半相合血幹細胞移植技術漸趨成熟，本港2018年起開始以該技術應用於地貧患者，讓HLA僅一半相合的患者父母捐贈骨髓，成功率達85%，惟手術需使用特別儀器處理幹細胞，以免排斥，該儀器需用完即棄，費用高昂，本港僅7人曾做此項手術，基金冀11名正輪候骨髓的「貧友」均獲資助，可使用有關費用較高的技術接受移植及治療。