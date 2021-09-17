黑漢深水埗捱斬 浴血驅車廣華 疑欠賭債 突圍途中撞4車

事發昨凌晨1時許，30歲吳姓男事主駕車在荔枝角道223號對開被另一私家車截停，對方約3至4名男子跳下車，揮刀向吳男亂斬，吳身中多刀負傷駕車欲突圍，但被兇徒私家車阻擋，遂高速倒車逃走，其間失控撞向停泊路旁兩輛私家車及一輛貨車，吳男私家車左尾車門亦撞甩。兇徒見狀上車逃去。

衝急症室求醫報案 留醫ICU

吳男其後在荔枝角道逆線駛入石硤尾街，左轉醫局街轉出界限街，駛至界限街與荔枝角道交界時，撞向正等候交通燈之的士車尾，的士司機下車欲與其理論時，赫見其全身染血，目送其車離去並報警。吳男最後至油麻地廣華醫院門外，下車衝入急症室求醫報案。他胸、背及手受傷，最少中5刀，搶救後留醫深切治療部。據了解，他有和勝和背景，警方相信早前欠下賭債。

警方接報後到相關現場調查，在荔枝角道223號對開發現被撞私家車及貨車右邊車身均損毁，有車倒後鏡脫落，地上遺有事主私家車門及大灘血迹。而界限街與荔枝角道交界，被撞張姓43歲的士司機肩膊受傷，送往明愛醫院治理。警員又在南昌街與荔枝角道交界發現一件泵把配件，不排除屬兇徒私家車。

事主私家車停泊廣華醫院外，左車頭損毁，車尾玻璃粉碎，司機位車門及車廂均濺有血迹，大批探員到場圍封調查。警方列作傷人案，油尖警區刑事調查隊接手調查，正追緝兇徒及調查血案原因。

粉嶺新田兩人遭伏擊

另外，昨凌晨4時50分，雷姓48歲男子行經粉嶺祥華邨祥德樓對開空地被3名持刀男子伏擊，兇徒得手後逃去。警方接報到場，男事主手、腳及背中刀，清醒送威爾斯親王醫院，案件由大埔警區反三合會行動組調查。昨午1時半，72歲文姓男子在落馬洲青山公路新田段東鎮圍被人以約長30吋開山刀襲擊，施襲者登上接應車輛逃去，案件列傷人，由新界北總區反三合會行動組第一隊跟進，正追緝兩名男子。事主手部受傷，清醒送往北區醫院。