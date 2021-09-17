港聞

港聞二

黑漢深水埗捱斬 浴血驅車廣華 疑欠賭債 突圍途中撞4車

【明報專訊】一名有黑幫背景男子懷疑欠下賭債，昨凌晨在深水埗荔枝角道被3至4人伏擊圍斬，負傷駕車突圍逃出，先於荔枝角道倒車撞毁3部車，再於界限街撞向一輛的士，最後駕車到油麻地廣華醫院求醫報警，事主身中多刀，搶救後情况嚴重。

事發昨凌晨1時許，30歲吳姓男事主駕車在荔枝角道223號對開被另一私家車截停，對方約3至4名男子跳下車，揮刀向吳男亂斬，吳身中多刀負傷駕車欲突圍，但被兇徒私家車阻擋，遂高速倒車逃走，其間失控撞向停泊路旁兩輛私家車及一輛貨車，吳男私家車左尾車門亦撞甩。兇徒見狀上車逃去。

衝急症室求醫報案 留醫ICU

吳男其後在荔枝角道逆線駛入石硤尾街，左轉醫局街轉出界限街，駛至界限街與荔枝角道交界時，撞向正等候交通燈之的士車尾，的士司機下車欲與其理論時，赫見其全身染血，目送其車離去並報警。吳男最後至油麻地廣華醫院門外，下車衝入急症室求醫報案。他胸、背及手受傷，最少中5刀，搶救後留醫深切治療部。據了解，他有和勝和背景，警方相信早前欠下賭債。

警方接報後到相關現場調查，在荔枝角道223號對開發現被撞私家車及貨車右邊車身均損毁，有車倒後鏡脫落，地上遺有事主私家車門及大灘血迹。而界限街與荔枝角道交界，被撞張姓43歲的士司機肩膊受傷，送往明愛醫院治理。警員又在南昌街與荔枝角道交界發現一件泵把配件，不排除屬兇徒私家車。

事主私家車停泊廣華醫院外，左車頭損毁，車尾玻璃粉碎，司機位車門及車廂均濺有血迹，大批探員到場圍封調查。警方列作傷人案，油尖警區刑事調查隊接手調查，正追緝兇徒及調查血案原因。

粉嶺新田兩人遭伏擊

另外，昨凌晨4時50分，雷姓48歲男子行經粉嶺祥華邨祥德樓對開空地被3名持刀男子伏擊，兇徒得手後逃去。警方接報到場，男事主手、腳及背中刀，清醒送威爾斯親王醫院，案件由大埔警區反三合會行動組調查。昨午1時半，72歲文姓男子在落馬洲青山公路新田段東鎮圍被人以約長30吋開山刀襲擊，施襲者登上接應車輛逃去，案件列傷人，由新界北總區反三合會行動組第一隊跟進，正追緝兩名男子。事主手部受傷，清醒送往北區醫院。

相關字詞﹕傷人

上 / 下一篇新聞

少年針後心肌炎高背景率20倍 兒科醫生：昔輕微胸翳少求醫 比率不反映實况
少年針後心肌炎高背景率20倍 兒科醫生：昔輕微胸翳少求醫 比率不反映實况
20歲男針後心肌炎 「心跳一下都會痛」
20歲男針後心肌炎 「心跳一下都會痛」
全日復課條件更新 12至17歲可只打一針
全日復課條件更新 12至17歲可只打一針
2月打科興今無抗體 葉劉林正財受邀「溝針」復必泰
2月打科興今無抗體 葉劉林正財受邀「溝針」復必泰
9月罕見飛雹 男子雷擊不治 死者綠蛋島划獨木舟 事發1小時新東1955次閃電
9月罕見飛雹 男子雷擊不治 死者綠蛋島划獨木舟 事發1小時新東1955次閃電
民建聯促立法管青少年網遊 實名制、限時、限題材
民建聯促立法管青少年網遊 實名制、限時、限題材
傳區議會加委任議席 徐英偉稱或屬政制局範疇
傳區議會加委任議席 徐英偉稱或屬政制局範疇
藥膏涉盜相片宣傳 衛署退休醫生報警
藥膏涉盜相片宣傳 衛署退休醫生報警
小輪撞碼頭 7乘客送院
小輪撞碼頭 7乘客送院
爭選委者1/3提愛國者治港 學者：政綱照搬中央論述最安全
爭選委者1/3提愛國者治港 學者：政綱照搬中央論述最安全
法律界15人訪大律師公會 沒提自我監管權
法律界15人訪大律師公會 沒提自我監管權
全國青聯8招惠港青 5年推逾萬實習職位 稱促進青年融入國家發展
全國青聯8招惠港青 5年推逾萬實習職位 稱促進青年融入國家發展
警拘4竊賊 專打醉客熟睡司機主意
警拘4竊賊 專打醉客熟睡司機主意
欲救中槍健仔被捕 博士生認集結 求情稱夢想當科學家 心急救人沒離開現場
欲救中槍健仔被捕 博士生認集結 求情稱夢想當科學家 心急救人沒離開現場
拒集結案辯方申「換官」 官斥大狀不自省
拒集結案辯方申「換官」 官斥大狀不自省
兩青年唐樓製爆炸品囚31月至4年 官斥恐怖主義
兩青年唐樓製爆炸品囚31月至4年 官斥恐怖主義
女生拍攝拒搜身 阻差判社服令
女生拍攝拒搜身 阻差判社服令
失業率4.7% 多1萬人有工開 學者料今年難復疫前水平
失業率4.7% 多1萬人有工開 學者料今年難復疫前水平
男子墮樓 同住男子瞞報在現場
男子墮樓 同住男子瞞報在現場
尾隨女童回家 20歲男生涉遊蕩被捕
尾隨女童回家 20歲男生涉遊蕩被捕
地中海貧血新治療術 骨髓一半相合可移植
地中海貧血新治療術 骨髓一半相合可移植
巴士非禮乘客傷女警 銷售員囚6個月14天
巴士非禮乘客傷女警 銷售員囚6個月14天
醫局7接種中心運作半年 護士分享百態：識穿壯男針前縮沙 邀女友牽手伴打
醫局7接種中心運作半年 護士分享百態：識穿壯男針前縮沙 邀女友牽手伴打
閉門兩小時前「清零」疫苗 稀釋復必泰「即叫即蒸」
閉門兩小時前「清零」疫苗 稀釋復必泰「即叫即蒸」
空置官地租予機構每年10幅 團體指政府支援不足
空置官地租予機構每年10幅 團體指政府支援不足
尊子漫畫
尊子漫畫
有人提議設文化體育旅遊局 徐英偉：做局長？ 霍啟剛：咪玩
有人提議設文化體育旅遊局 徐英偉：做局長？ 霍啟剛：咪玩
公園今亮燈 6隻巨型「玉兔」喺尖嘴 玩住平板過中秋
公園今亮燈 6隻巨型「玉兔」喺尖嘴 玩住平板過中秋
梁愛詩開Talk講國安 白韞六有去
梁愛詩開Talk講國安 白韞六有去
院舍走廊擺巴士站 減認障者游走
院舍走廊擺巴士站 減認障者游走
財會轄下小組擬設下限15人 委員大比數同意
財會轄下小組擬設下限15人 委員大比數同意