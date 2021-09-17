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失業率4.7% 多1萬人有工開 學者料今年難復疫前水平

【明報專訊】本港最新失業率進一步回落至4.7%，較上月公布降0.3個百分點，是去年1至3月錄得4.2%以來的最低水平。其中建造業及運輸業有相對明顯跌幅，但本港失業大軍仍有逾18.7萬人。有學者預期失業率持續下跌，今年有望跌至3.8％至4%，但相信今年難以回復至新冠病毒疫前水平，又稱縱使失業人數減，但打工仔薪酬亦不如前。

較上月公布跌0.3百分點

統計處昨公布，經季節性調整的失業率由5月至7月的5%，下跌至6月至8月的4.7%，就業不足率亦由2.4%降至2.2%。本港總勞動人口減8900人，至383.95萬人，當中約365萬人就業，而失業人數則減約1萬，但仍有逾18.7萬，另約8.6萬人就業不足。

建造運輸跌幅較顯著

今次大多數主要經濟行業的失業率均下跌，其中建造業及運輸業有相對明顯跌幅，前者跌0.7個百分點至7.4%，後者跌1個百分點至4.8%，而餐飲服務活動業的失業率則自2021年年初以來連續下跌後，今次維持8.6%不變。

若按照年齡劃分，普遍年齡層失業率均下跌，惟15至19歲及20至24歲的失業率上升。

勞福局長羅致光表示，隨着經濟繼續復蘇，勞工市場應會進一步改善，政府派發的電子消費券將繼續支援與消費相關活動，但由於更具傳染力的Delta變種病毒在全球多地傳播，環球疫情仍是經濟及勞工市場前景的主要不確定因素。

學者料通關後就業方改善

運輸業界稱月入不如疫前

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，預期失業率持續下跌，今年有望跌至3.8％至4%，但難回復至疫前約3.7％的水平，而打工仔薪酬亦不如前，相信要待與內地通關後，失業率才再顯著下降。

李兆波又稱，因為房地產市道佳，令建造業持續請人；另外網購盛行，加上暑假帶動，運輸業市况向旺；惟社交距離措施令婚宴、公司宴會受限，因此餐飲業人手需求未見回升。

汽車交通運輸業總工會主席陳兆華稱，近期不少人轉做巴士、小巴司機，因運輸業入行門檻較低，故失業率大跌亦屬合理，但同業月入則不如前，小巴司機生意僅回復疫前八成，的士車租近月回升，夜更的士司機收入僅返回疫前的六成。

另社署昨公布8月領取綜援個案約22萬宗，按月跌0.3%，當中失業個案1.92萬多宗，較去年初疫情剛開始時增約52.9%。6至8月失業綜援個案平均每月申請544宗，較5月至7月跌7%。

此外，勞工處10月12及13日在麥花臣場館舉辦「求職新路向招聘會」，逾50個僱主參與，提供不同行業職位空缺。勞工處6至8月平均每月錄得逾9.6萬個來自私營機構的空缺，較5至7月平均數字升9.3%，按年升69.1%。

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