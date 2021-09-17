港聞

港聞二

兩青年唐樓製爆炸品囚31月至4年 官斥恐怖主義

【明報專訊】前年10月兩男被指在大角嘴一單位管有炸藥及汽油彈原材料、遙控引爆裝置等，一名24歲青年及中五生早前承認串謀製造及管有爆炸品罪，青年另承認管有物品意圖損壞財產罪，青年昨在區域法院判囚4年，中五生囚31個月。法官判刑時稱，兩人研究用手提電話連接爆炸品，犯罪的意圖嚴重，帶有恐怖主義成分。

辯方求情稱社會氣氛影響

被告為董上琳（24 歲）及中五生丁展峯（18歲）。辯方求情時稱，董因社會氣氛影響犯案，並感悔疚；扣減還押日數後，首被告尚餘約9個月刑期；次被告還押兩年，已服畢刑期。

法官李慶年判刑時引述控方報告稱，單位內723克的硝酸鉀連同其他爆炸品原材料，可製造約700克黑火藥，密閉情况下點燃會造成爆炸，碎片可令半徑約5至10米內嚴重傷害並有致死的風險。

官：研遙控引爆 意圖嚴重

就串謀製造爆炸品罪，李官稱案件計劃周詳精密度高，爆炸品及設備可供10多人使用，而將單位用作爆炸品工場，研究用手提電話連接爆炸品，犯罪意圖嚴重、帶有恐怖主義。李官續稱，工場設在舊區民居，一旦實驗失敗會禍及無辜，指首被告租賃單位，亦時常進出，角色較主動及具領導性。至於管有爆炸品罪，李官稱硝酸鉀容易在市場獲得，即容易製作爆炸品；稱兩人用高科技策劃暴力罪行利用航拍機投擲汽油彈，整體刑期不少於5年，考慮兩人認罪，部分刑期同期執行。

【案件編號：DCCC476/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕管有物品意圖摧毀或毀壞財產 串謀製造爆炸品 管有爆炸品 黑火藥 反修例運動

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