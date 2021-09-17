兩青年唐樓製爆炸品囚31月至4年 官斥恐怖主義

辯方求情稱社會氣氛影響

被告為董上琳（24 歲）及中五生丁展峯（18歲）。辯方求情時稱，董因社會氣氛影響犯案，並感悔疚；扣減還押日數後，首被告尚餘約9個月刑期；次被告還押兩年，已服畢刑期。

法官李慶年判刑時引述控方報告稱，單位內723克的硝酸鉀連同其他爆炸品原材料，可製造約700克黑火藥，密閉情况下點燃會造成爆炸，碎片可令半徑約5至10米內嚴重傷害並有致死的風險。

官：研遙控引爆 意圖嚴重

就串謀製造爆炸品罪，李官稱案件計劃周詳精密度高，爆炸品及設備可供10多人使用，而將單位用作爆炸品工場，研究用手提電話連接爆炸品，犯罪意圖嚴重、帶有恐怖主義。李官續稱，工場設在舊區民居，一旦實驗失敗會禍及無辜，指首被告租賃單位，亦時常進出，角色較主動及具領導性。至於管有爆炸品罪，李官稱硝酸鉀容易在市場獲得，即容易製作爆炸品；稱兩人用高科技策劃暴力罪行利用航拍機投擲汽油彈，整體刑期不少於5年，考慮兩人認罪，部分刑期同期執行。

【案件編號：DCCC476/20】

（反修例風暴）