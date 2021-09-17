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拒集結案辯方申「換官」 官斥大狀不自省

【明報專訊】前年11月12日3名青年涉參加示威，昨於粉嶺裁判法院裁定非法集結等罪成，還押候判。辯方大律師黃纓淇早前提出「避席申請」要求更換裁判官陳炳宙（圖）被拒。陳官亦在頒下裁決理由書，批評黃「無理取鬧」，又斥黃遺漏向證人指出辯方案情，卻一度否認疏忽，「如果一名大律師一次又一次地推卸責任，法庭便需要考慮大律師公會跟進」。黃纓淇向本報表示，案件未完結，不便回應指控。

3青年罪成還押 官：警會無緣無故亂拘人？

裁判官陳炳宙裁決稱，當晚約20名黑衣人在上水掃管埔路堵路縱火，警員拘捕被告陳彥陽（24歲）、譚禹軒（24歲）及張瑞麟（23歲），搜出打火機充氣罐、索帶及面罩等。陳官認為作供警員誠實可靠，雖然辯方質疑警員就拘捕過程的供辭不同，但只屬顯微鏡下的分歧，而堵路縱火行為由前年6月開始，若當晚無人非法集結，警員不會隨便拘捕人，「難道警察對當時的繁忙工作仍感到不夠吃力，要無緣無故在該處落車胡亂作出拘捕，令自己更加辛苦嗎？」辯方傳召的3名證人，早前稱首被告的打火機充氣罐是露營工具、次被告的勞工手套是健身用品，第三被告的面巾則是舞台搭建工作所用。陳官拒接納辯方證人供辭，稱充氣罐可燃點汽油彈，手套可堵路時保護雙手，強調被告裝束與暴力示威者相似，唯一合理推論是參加非法集結。

辯方稱捱嚴厲批評 官：盤問冗長始打斷

代表次被告的大律師黃纓淇早前以遭陳官嚴厲批評，要求陳官不再處理本案。陳官強調沒針對黃，黃的盤問冗長才被人打斷問題，理應自我反省，「想一想自己的表現是否達標」。陳官又說，曾要求黃不要背對裁判官席，「假若她不想被批評，她最好表現出應有的禮貌」。

陳官提到，黃纓淇最初沒向作供警員指出辯方案情，在他糾正後，黃否認要向警員提問，後來改口承認疏忽，導致警員被重召作供，斥黃推卸責任。陳官重申，未曾阻止黃抗辯和提問，只是黃「無理取鬧的投訴」，更引證他對年輕一代大狀的看法；因案件沒實質或表面上的偏頗，陳官駁回換官申請。辯方求情稱，首被告是月入2500元的兼職補習老師。陳官聽畢反問，「點解不申請綜援，（金額）仲多啦」。陳官最終押後至9月29日判刑，以取勞教中心報告，但稱「不要妄想判勞教中心咁輕」。

【案件編號：FLCC895/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕裁判官陳炳宙 非法集結 上水 大三罷 反修例運動

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