欲救中槍健仔被捕 博士生認集結 求情稱夢想當科學家 心急救人沒離開現場

【明報專訊】中五男生曾志健前年10月1日在荃灣遭警員射實彈槍傷，被控暴動及襲警，其後宣布已離港，被法庭發出拘捕令；當日一名理工大學博士生衝向曾志健欲「救人」，但被警方制服及同被控暴動。經控辯雙方商討後，他昨在區域法院承認非法集結的交替控罪。辯方求情稱，被告是一名發憤圖強的年輕人，渴望成為偉大的科學家，為實現夢想經歷兩次會考，大學以一級榮譽畢業，直接升讀博士課程，當日只是心急想救人。法官聽取求情後，下令押後至10月15日判刑，其間獲准保釋。
根據被告邱宏達（28歲）承認案情稱，當日大批示威者在荃灣區集結，其間有示威者投擲汽油彈、襲警等。約下午4時，警方展開驅散行動，惟示威者向前推進，向警方投擲磚塊等硬物。被告頭戴黃色頭盔，面上戴有呼吸器，高舉雨傘，跑姿獨特，為後方示威者的一部分，但沒投擲磚塊等。
聞救命舉手衝前 遭制服續呼「救人」
當時有一名示威者（即曾志健）以白色棒狀物擊打警署警長54243持槍的右前臂，警長其後開槍，該示威者倒地。被告則衝向該倒地的示威者，但被警員23552制服，他表示只想救人。他被捕時藏有14包膠索帶，在警誡下保持緘默。
庭上亦播放當日多條片段，曾志健中槍後倒地高呼「救命」，邱宏達舉高雙手衝前，被警員制服仍高呼「救人先」，着警員請救護員急救，警員反駁「我都有first aid牌啦」。
高級文憑入大學 一級榮譽升讀博士
代表被告的資深大律師潘熙求情稱，邱出身普通家庭，父母為地盤工及清潔工，父親已退休，母親患有糖尿病，他為家中主要支柱。辯方稱，邱曾考兩次會考及一次高考，修讀高級文憑課程時獲推薦，故能修讀大學及終以一級榮譽畢業，憑優異成績直接升讀博士。
沒暴力行為盼輕判
辯方續稱，邱宏達被捕後仍無辜負家人朋友期望，努力完成關於理論電磁學研究的博士學位，其間撰寫學術論文獲國際權威雜誌刊登。其求情信稱想過「當通過種種磨練後最終能夢想成真，我的故事會否也成為日後香港人的逆境奮鬥故事」，就算未能成為科學家，仍盼推動香港科研發展，由他人代替他實現夢想。他續稱，對當時沒及時離開現場感後悔，解釋只是心急想拯救受傷的人。大學教授的求情信亦稱，見證被告入學及成為助教，形容是勤奮上進大好青年。
辯方指出，控方案情指他「跑姿獨特」，是因他長短腳所致。本案亦是為單一事件，且他當時沒暴力行為，希望法庭「唔好毁佢前程，唔一定要放棄一個咁優秀嘅學者」，冀可輕判及考慮緩刑。