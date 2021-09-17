欲救中槍健仔被捕 博士生認集結 求情稱夢想當科學家 心急救人沒離開現場

根據被告邱宏達（28歲）承認案情稱，當日大批示威者在荃灣區集結，其間有示威者投擲汽油彈、襲警等。約下午4時，警方展開驅散行動，惟示威者向前推進，向警方投擲磚塊等硬物。被告頭戴黃色頭盔，面上戴有呼吸器，高舉雨傘，跑姿獨特，為後方示威者的一部分，但沒投擲磚塊等。

聞救命舉手衝前 遭制服續呼「救人」

當時有一名示威者（即曾志健）以白色棒狀物擊打警署警長54243持槍的右前臂，警長其後開槍，該示威者倒地。被告則衝向該倒地的示威者，但被警員23552制服，他表示只想救人。他被捕時藏有14包膠索帶，在警誡下保持緘默。

庭上亦播放當日多條片段，曾志健中槍後倒地高呼「救命」，邱宏達舉高雙手衝前，被警員制服仍高呼「救人先」，着警員請救護員急救，警員反駁「我都有first aid牌啦」。

高級文憑入大學 一級榮譽升讀博士

代表被告的資深大律師潘熙求情稱，邱出身普通家庭，父母為地盤工及清潔工，父親已退休，母親患有糖尿病，他為家中主要支柱。辯方稱，邱曾考兩次會考及一次高考，修讀高級文憑課程時獲推薦，故能修讀大學及終以一級榮譽畢業，憑優異成績直接升讀博士。

沒暴力行為盼輕判

辯方續稱，邱宏達被捕後仍無辜負家人朋友期望，努力完成關於理論電磁學研究的博士學位，其間撰寫學術論文獲國際權威雜誌刊登。其求情信稱想過「當通過種種磨練後最終能夢想成真，我的故事會否也成為日後香港人的逆境奮鬥故事」，就算未能成為科學家，仍盼推動香港科研發展，由他人代替他實現夢想。他續稱，對當時沒及時離開現場感後悔，解釋只是心急想拯救受傷的人。大學教授的求情信亦稱，見證被告入學及成為助教，形容是勤奮上進大好青年。

辯方指出，控方案情指他「跑姿獨特」，是因他長短腳所致。本案亦是為單一事件，且他當時沒暴力行為，希望法庭「唔好毁佢前程，唔一定要放棄一個咁優秀嘅學者」，冀可輕判及考慮緩刑。

【案件編號：DCCC485/20】

明報記者

（反修例風暴）