港聞

港聞二

全國青聯8招惠港青 5年推逾萬實習職位 稱促進青年融入國家發展

【明報專訊】全國青年聯合會在中央的支持下，推出8項惠及港澳青年的措施，包括在5年內向港澳青年提供1.5萬個內地實習職位及1.2萬個就業崗位、支持至少120個港澳青年創業項目等，以促進港澳青年融入國家發展大局。中聯辦青年工作部長張志華形容一系列措施是中央送來的「大禮包」，呼籲港青胸懷中國夢，踐行香港

夢。

另推萬就業崗位 開放內地獎學金

須熱愛祖國具「正確政治立場」

全國青聯、港澳辦交流司、中聯辦青年工作部、民政事務局等昨日舉行「中央惠港青年措施宣講會」，解釋惠港措施詳情。措施涉及青年求學、就業、創業、實習等範疇（見表），包括向18歲以上香港大專生或畢業不足兩年的港青等，提供逾1萬個內地的實習崗位，職位來自中央及國家機關、中央企業等，另外亦開放讓香港的大學生申請全國性質獎學金，評定準則包括熱愛祖國、擁護「一國兩制」及《基本法》、具有正確的思想政治素質和政治立場。

中聯辦張志華：中央送「大禮包」

徐英偉：措施合時又貼地

張志華致辭時形容措施是中央送來的「大禮包」，體現中央對香港青年的關懷。他特別提及早前中央派出「十四五」規劃宣講團來港，指規劃包含政治、經濟、文化等範疇。他說香港發展進入新的黃金時期，「不進則退，慢進也是退」，呼籲港青要認清及把握國家發展要求，共享國家繁榮富強的榮光。

民政事務局長徐英偉表示，全國青聯推出的措施「正合時宜又十分貼地」，有助擴展青年發展空間。他希望港青珍惜特別推出的措施，抓緊國家發展帶來的機遇，在一國兩制原則下，發揮香港的獨特優勢，成為有大局思維的國民。

青聯籲港青了解十四五規劃 「蘇州過後無艇搭」

全國青聯副主席梁宏正表示有責任及義務服務青年，並向有關部門反映青年對發展的看法，當局亦給予積極回應，而昨日推出的措施對港青未來有深遠影響。

全國青聯秘書長劉愛平昨在北京透過視像方式參與宣講會，她形容措施力求破除藩籬，打通香港青年到內地發展的「最後一公里」，又說「蘇州過後無艇搭」，希望港青全面了解十四五規劃的要求，強調香港發展的最大機會在內地，應該主動融入內地。

相關字詞﹕全國青年聯合會 梁宏正 十四五規劃 大灣區

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