法律界15人訪大律師公會 沒提自我監管權

IT界14人講政綱

DayDayCook朱嘉盈：先專注選委工作

對於下任特首期望，香港資訊科技聯會會長邱達根表示，會支持愛國愛港、才德兼備、了解創科、視科研為未來支柱產業的人。被問到會否支持特首林鄭月娥連任，他說言之尚早。他說政府過去5年非常重視業界。

法律界共16人爭15席，其中15人來自同一名單，包括監警會前主席梁定邦、資深大律師湯家驊、律師會前會長彭韻僖等，他們昨日與大律師公會代表閉門會面，包括主席夏博義等。候選人之一、全國政協前常委劉漢銓會後稱會面氣氛良好，「大家都係行家」，他們主要表達參選理由，認為要鞏固法治精神，包括準確落實《基本法》、確保一國兩制行穩致遠。

閉門見公會代表 劉漢銓：氣氛良好

劉漢銓解釋，基本法列明香港有司法獨立，就終審權、法官委任及免職亦載列詳盡條文，故15人認為要堅定不移按基本法行事，香港才能長治久安。被問到有否討論法律界自我監管權議題，他稱沒特別討論。

法律界另一候選人為律師白濤；科技創新界另一候選人為物流及供應鏈多元技術研發中心行政總裁黃廣揚。