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爭選委者1/3提愛國者治港 學者：政綱照搬中央論述最安全

【明報專訊】選舉委員會選舉周日（19日）舉行，36個界別分組的選委經選舉產生，僅13個界別因候選人多於選委席位而需投票，由412人競逐364席。翻查該13個界別的候選人選舉政綱，不乏中央針對香港選舉制度的論述，其中140人、即約三分之一人提及「愛國者治港」，而提及「一國兩制實踐行穩致遠」的候選人有68人。在大批民主派缺席下，候選人政綱已不見「普選」、「自由民主」、「重啟政改」等字眼。有學者指情况反映候選人需呼應中央的論述，「搬字過紙到政綱的安全系數最高」，但不同界別的政綱相若，選舉質素大不如前。

明報記者 馮樂琳

新選舉制度下，選委會由1500席組成，包括指定團體指明職位出任當然選委、經指定團體提名，以及由選舉產生。由選舉產生的席位中，603人在沒有競爭下自動當選，餘下364席由412人競逐。翻查該412名候選人的政綱，4人政綱留白，140人的政綱提及「愛國者治港」，主要來自法律界、勞工界、港九分區及新界分區界別；17名金融服務界候選人中，9人政綱有「愛國者治港」字眼。

有132名候選人在政綱提及「一國兩制」，包括「落實一國兩制」、「維護一國兩制」等，其中68人寫上「一國兩制實踐行穩致遠」；提到「愛國愛港」的則有35人。部分專業界別候選人政綱集中在其專業，例如參選醫學及衛生服務界的藥劑師崔俊明，其政綱包括發展藥劑師在基層醫療的角色等；大部分保險業界候選人的政綱都提及推動行業發展等。

劉漢銓：愛國者治港 方可鞏固法治

全國政協前常委劉漢銓帶領的法律界15人參選名單，其中14人的政綱同為「鞏固法治精神，貫徹愛國者治港」，問到兩者關係，劉漢銓向本報表示，要落實《基本法》才能達至「鞏固法治精神」，若不是由愛國者治港，則難以全面正確落實基本法，「唔係愛國者點會跟基本法（辦事）」，他強調在政綱寫上有關字眼，並非要政治化。

工聯會派出50人參選勞工界，各候選人政綱都有「落實愛國者治港」字眼。候選人之一唐賡堯稱，愛國者治港是大方向，以往議會吵吵鬧鬧，社會積壓不少問題，現在議會「唔使嘈」，不同意見的議員都可推動政府改善基層問題。

選建測規園 符展成政網：香港要更靚

過去未曾參加選委會選舉的建測規園界候選人符展成，政綱只有「香港要更靚」5字，他接受本報查詢稱，香港的城市形象、公共空間、市民心情都「不靚」。他說理解現時政府在做規管工作，「但都應考慮觀眾（市民）感受」，質疑市民感受未獲政府考慮，期望下屆立法會議員和特首能從「令市民開心」的角度出發辦事。

陳家洛：政綱相若 選舉質素降

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛稱，選委候選人將「愛國者治港」等字眼納入政綱，目的是呼應中央論述，「搬字過紙到政綱的安全系數最高」，但從選舉角度而言，不同界別的政綱相若，選舉質素大不如前。他認為能入閘的候選人已屬「安全」，期望他們在政綱多自由發揮，惟現時給外界的感覺是「操控意味更濃」。

上述界別其他候選人的名單，可參閱選舉事務處網站。

相關字詞﹕愛國者治港 陳家洛 選委會選舉

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