藥膏涉盜相片宣傳 衛署退休醫生報警

衛生署稱藥膏不屬註冊中成藥

本報昨透過電郵向「hukaxg.com購物中心」網站查詢對陸乃明的說法有何回應，以及是否擅自用陸的相片，及會否將上述產品及宣傳內容從網站下架，網站截稿前沒回應。

該網站出售各類產品包括服裝、食品等，其中以一盒269元出售四季神草癬癢淨藥膏，聲稱能解決各種皮膚問題，包括紅腫、濕疹、牛皮癬等，形容為「任何皮膚病的救星」。網站宣傳內容貼有陸乃明相片，形容他為上述產品「創始人」及「治癬奇人」，稱陸乃明「自我總結出治療牛皮癬等各種皮膚病的新療法——癬癢淨」。

網站又引述聲稱由「陸醫師」治理的患者感受，並上載多幅患者用藥前後對比圖，有患者稱用了上述藥膏後，皮膚恢復正常。

陸乃明昨向本報稱，昨晨有朋友傳來網站連結，他才知道自己被利用作賣廣告，強調自己不認識上述產品，亦非該產品創始人，斥有人借其身分「欺騙市民」，昨已報警。至於會否考慮循法律途經追究該網站，他表示目前會先報警處理。陸乃明為皮膚科專科醫生，1988年加入衛生署，退休後開設診所為基層病人義診。