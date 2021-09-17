藥膏涉盜相片宣傳 衛署退休醫生報警

【明報專訊】有購物網站出售聲稱為「任何皮膚病的救星」的「四季神草癬癢淨」藥膏，並以衛生署前皮膚科醫生陸乃明照片作招徠，訛稱他為產品的「創始人」，陸乃明昨日向本報否認，稱自己被利用賣廣告，他不認識該產品也非產品創始人，已就事件報警。衛生署昨回覆查詢稱，根據紀錄現時本港並無名為四季神草癬癢淨的註冊藥劑製品或註冊中成藥。
衛生署稱藥膏不屬註冊中成藥
本報昨透過電郵向「hukaxg.com購物中心」網站查詢對陸乃明的說法有何回應，以及是否擅自用陸的相片，及會否將上述產品及宣傳內容從網站下架，網站截稿前沒回應。
該網站出售各類產品包括服裝、食品等，其中以一盒269元出售四季神草癬癢淨藥膏，聲稱能解決各種皮膚問題，包括紅腫、濕疹、牛皮癬等，形容為「任何皮膚病的救星」。網站宣傳內容貼有陸乃明相片，形容他為上述產品「創始人」及「治癬奇人」，稱陸乃明「自我總結出治療牛皮癬等各種皮膚病的新療法——癬癢淨」。
網站又引述聲稱由「陸醫師」治理的患者感受，並上載多幅患者用藥前後對比圖，有患者稱用了上述藥膏後，皮膚恢復正常。
陸乃明昨向本報稱，昨晨有朋友傳來網站連結，他才知道自己被利用作賣廣告，強調自己不認識上述產品，亦非該產品創始人，斥有人借其身分「欺騙市民」，昨已報警。至於會否考慮循法律途經追究該網站，他表示目前會先報警處理。陸乃明為皮膚科專科醫生，1988年加入衛生署，退休後開設診所為基層病人義診。