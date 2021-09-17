傳區議會加委任議席 徐英偉稱或屬政制局範疇

羅健熙：政府有責公布DQ理據 「損港利益」定義很闊

民主黨蘇逸恒日前被裁定宣誓無效，失去區議員資格。民主黨主席羅健熙昨日在港台節目《千禧年代》稱是可預計的情况，相信主因與初選事務有關。羅健熙說，從今次有部分議員宣誓無效，起碼大家知道在哪處劃線，惟政府有責任公布理據及標準。他稱，擔心紅線會轉變，例如在宣誓相關條例的「負面清單」中，當局指「損害香港整體利益」，定義可以很闊；質疑叫特首按問責制下台，亦可成為被DQ的原因 ，令人難以想像。

徐英偉同時亦是候選人資格審查委員會成員，羅健熙預料，將來審查立法會參選人資格時，可能有類似的準則，但其他資審委成員或有更多想法。對於DQ區議員會否影響民主黨參與立法會選舉的決定，羅健熙認為影響不大，民主黨本月底就會召開會員大會討論，相信黨友已大致有決定。

李慧琼稱宣誓標準「很清楚」

民建聯主席李慧琼昨表示，宣誓的標準「其實很清楚，凡是真心實意擁護基本法、效忠特區，都可以在愛國者治港（原則）下參與公職」，亦相信政府必定是依法辦事，並有考慮宣誓者過往的言行。

至於有消息指出，政府擬重組區議會，李慧琼則表示她沒掌握相關內容，暫不評論方案是否無視民意。李慧琼認為本港現進入「巿民要求做事」的「良政善治」年代，政府有責任研究提升地區管治的效能，檢視過往區議會等地區行政架構，未能處理積累民生議題的問題。