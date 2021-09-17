民建聯促立法管青少年網遊 實名制、限時、限題材

逾三成家長稱子女日玩網遊5小時

民建聯今年9月6日至10日以網上問卷調查，訪問463名中小學家長，近97%中小學家長表示子女有玩網絡遊戲，42.2%稱子女每日玩1至2小時，33.5%每日玩3至5小時，21.2%家長稱子女有「課金」購買虛擬裝備，兩成則不知道子女有否課金；有75.5%受訪家長認為，網絡遊戲令子女成績變差，逾九成五認為遊戲影響子女健康，如致子女睡眠不足及近視加深等，76.1%認為影響家庭關係。

兒子就讀中四的曾麗蓮表示，其子沉迷打機，廢寢忘餐，影響日間回校上課精神，但阻止他打機時會造成很多摩擦，又稱難以限制兒子玩遊戲的時間及課金金額，曾向駐校社工求助。

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，家長面對子女沉迷網絡遊戲往往束手無策，又稱自己同為家長深明管束子女打機的困難，又認為現時部分帶有色情、暴力等元素的遊戲欠缺規管，指遊戲開發商及政府有責任保障青少年身心健康；民建聯主席李慧琼則表示，明白內地網絡遊戲實名制現階段未必適用本港，但會持續與持份者討論如何規管。