港聞

港聞二

民建聯促立法管青少年網遊 實名制、限時、限題材

【明報專訊】民建聯調查未成年人玩網絡遊戲的情况，逾三分一受訪家長稱子女日花3至5小時玩網絡遊戲，逾18%更表示子女花5小時以上，受訪者亦認為網絡遊戲令子女成績變差、影響健康及家庭關係。民建聯促政府仿效中國、韓國等地，立法規管青少年玩網絡遊戲，包括實名註冊、限制使用時間及遊戲題材等。

逾三成家長稱子女日玩網遊5小時

民建聯今年9月6日至10日以網上問卷調查，訪問463名中小學家長，近97%中小學家長表示子女有玩網絡遊戲，42.2%稱子女每日玩1至2小時，33.5%每日玩3至5小時，21.2%家長稱子女有「課金」購買虛擬裝備，兩成則不知道子女有否課金；有75.5%受訪家長認為，網絡遊戲令子女成績變差，逾九成五認為遊戲影響子女健康，如致子女睡眠不足及近視加深等，76.1%認為影響家庭關係。

兒子就讀中四的曾麗蓮表示，其子沉迷打機，廢寢忘餐，影響日間回校上課精神，但阻止他打機時會造成很多摩擦，又稱難以限制兒子玩遊戲的時間及課金金額，曾向駐校社工求助。

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，家長面對子女沉迷網絡遊戲往往束手無策，又稱自己同為家長深明管束子女打機的困難，又認為現時部分帶有色情、暴力等元素的遊戲欠缺規管，指遊戲開發商及政府有責任保障青少年身心健康；民建聯主席李慧琼則表示，明白內地網絡遊戲實名制現階段未必適用本港，但會持續與持份者討論如何規管。

相關字詞﹕實名制 網絡遊戲

上 / 下一篇新聞

少年針後心肌炎高背景率20倍 兒科醫生：昔輕微胸翳少求醫 比率不反映實况
少年針後心肌炎高背景率20倍 兒科醫生：昔輕微胸翳少求醫 比率不反映實况
20歲男針後心肌炎 「心跳一下都會痛」
20歲男針後心肌炎 「心跳一下都會痛」
全日復課條件更新 12至17歲可只打一針
全日復課條件更新 12至17歲可只打一針
2月打科興今無抗體 葉劉林正財受邀「溝針」復必泰
2月打科興今無抗體 葉劉林正財受邀「溝針」復必泰
9月罕見飛雹 男子雷擊不治 死者綠蛋島划獨木舟 事發1小時新東1955次閃電
9月罕見飛雹 男子雷擊不治 死者綠蛋島划獨木舟 事發1小時新東1955次閃電
傳區議會加委任議席 徐英偉稱或屬政制局範疇
傳區議會加委任議席 徐英偉稱或屬政制局範疇
藥膏涉盜相片宣傳 衛署退休醫生報警
藥膏涉盜相片宣傳 衛署退休醫生報警
小輪撞碼頭 7乘客送院
小輪撞碼頭 7乘客送院
爭選委者1/3提愛國者治港 學者：政綱照搬中央論述最安全
爭選委者1/3提愛國者治港 學者：政綱照搬中央論述最安全
法律界15人訪大律師公會 沒提自我監管權
法律界15人訪大律師公會 沒提自我監管權
全國青聯8招惠港青 5年推逾萬實習職位 稱促進青年融入國家發展
全國青聯8招惠港青 5年推逾萬實習職位 稱促進青年融入國家發展
警拘4竊賊 專打醉客熟睡司機主意
警拘4竊賊 專打醉客熟睡司機主意
欲救中槍健仔被捕 博士生認集結 求情稱夢想當科學家 心急救人沒離開現場
欲救中槍健仔被捕 博士生認集結 求情稱夢想當科學家 心急救人沒離開現場
拒集結案辯方申「換官」 官斥大狀不自省
拒集結案辯方申「換官」 官斥大狀不自省
兩青年唐樓製爆炸品囚31月至4年 官斥恐怖主義
兩青年唐樓製爆炸品囚31月至4年 官斥恐怖主義
女生拍攝拒搜身 阻差判社服令
女生拍攝拒搜身 阻差判社服令
失業率4.7% 多1萬人有工開 學者料今年難復疫前水平
失業率4.7% 多1萬人有工開 學者料今年難復疫前水平
男子墮樓 同住男子瞞報在現場
男子墮樓 同住男子瞞報在現場
尾隨女童回家 20歲男生涉遊蕩被捕
尾隨女童回家 20歲男生涉遊蕩被捕
黑漢深水埗捱斬 浴血驅車廣華 疑欠賭債 突圍途中撞4車
黑漢深水埗捱斬 浴血驅車廣華 疑欠賭債 突圍途中撞4車
地中海貧血新治療術 骨髓一半相合可移植
地中海貧血新治療術 骨髓一半相合可移植
巴士非禮乘客傷女警 銷售員囚6個月14天
巴士非禮乘客傷女警 銷售員囚6個月14天
醫局7接種中心運作半年 護士分享百態：識穿壯男針前縮沙 邀女友牽手伴打
醫局7接種中心運作半年 護士分享百態：識穿壯男針前縮沙 邀女友牽手伴打
閉門兩小時前「清零」疫苗 稀釋復必泰「即叫即蒸」
閉門兩小時前「清零」疫苗 稀釋復必泰「即叫即蒸」
空置官地租予機構每年10幅 團體指政府支援不足
空置官地租予機構每年10幅 團體指政府支援不足
尊子漫畫
尊子漫畫
有人提議設文化體育旅遊局 徐英偉：做局長？ 霍啟剛：咪玩
有人提議設文化體育旅遊局 徐英偉：做局長？ 霍啟剛：咪玩
公園今亮燈 6隻巨型「玉兔」喺尖嘴 玩住平板過中秋
公園今亮燈 6隻巨型「玉兔」喺尖嘴 玩住平板過中秋
梁愛詩開Talk講國安 白韞六有去
梁愛詩開Talk講國安 白韞六有去
院舍走廊擺巴士站 減認障者游走
院舍走廊擺巴士站 減認障者游走
財會轄下小組擬設下限15人 委員大比數同意
財會轄下小組擬設下限15人 委員大比數同意