9月罕見飛雹 男子雷擊不治 死者綠蛋島划獨木舟 事發1小時新東1955次閃電

香港氣象學會發言人梁榮武表示，本港9月落雹較罕見，加上以現時科技亦難監察冰雹出現，隨全球暖化，大氣層水氣增多，為冰雹形成製造有利條件，有理由相信將來出現的冰雹體積、殺傷力更大。

登島避雷 下水向船求救出事

一名45歲王姓男子，昨早和妻子在西貢相思灣划獨木舟前往綠蛋島，其間下大雨並行雷閃電，兩人遂到綠蛋島上岸。至下午近2時，海上有船駛過，男子以為船隻前來救援，遂下水求救，疑在水中遭雷擊中昏迷。其妻見狀報警，水警到場將事主送對面海水警基地，再由飛行服務隊直升機送往東區醫院，男子由妻子陪同送院時面部皮膚熏黑，經搶救後不治。死者死因待驗屍後確定。

將軍澳大雨落雹 大小如五毫硬幣

本港昨天氣不穩，各區風雲變色，惟降雨量不平均。天文台中午發出雷暴警告，之後於1時06分再發出局部地區大雨提示，將軍澳雨勢特別大。昨午1時後陸續有市民於將軍澳拍攝落雹相片及影片在網上發放，指冰雹夾雜雨水從天而降，大小如五毫硬幣，部分擊中窗戶及車頂，發出硬物撞擊聲，未有財物損毁。天文台稱將軍澳昨錄得逾100毫米雨量，其他地區雨量在20毫米以下。

天文台說昨午約1時收到將軍澳冰雹報告，因昨早天色晴朗，地面被太陽照射下迅速升溫，加上大氣不穩，高溫觸發雷暴產生強烈對流活動，引致落雹。

梁榮武表示，冰雹在本港屬罕見現象，9月落雹更罕有。他分析昨落雹需多種因素配合，包括在東海的熱帶氣旋「燦都」，其外圍下沉氣流令華東及華南吹北風，加上昨天氣炎熱，引發另一股由海上吹入內陸的海風，令兩股氣流相遇，產生上升的強對流；而由於地面與高空溫差大，令大氣不穩，空氣中又有充足水氣，為上升氣流提供有利條件形成冰雹，並產生雷暴。

1967年來錄41日落雹 9月僅3次

天文台自1967年有紀錄以來，連同昨日錄得41日落雹，當中以4月最多共14日，9月分別於1983年及2002年各有一日落雹，連昨日共3日（見圖）。天文台過去曾發表文章稱，本港大部分落雹個案都是較小規模，但1980年3月5日的冰雹曾引致農作物損失；而歷史上傷亡較慘重的一次冰雹災難，可算是1888年在印度發生的雹暴，造成逾200人死亡。