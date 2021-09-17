全日復課條件更新 12至17歲可只打一針

水陸運會只准已接種學生參與

教育局長楊潤雄昨在facebook稱，截至昨日，全港共11間中學申請在個別級別恢復全日面授課堂，當中兩間學校已在本周展開有關安排，其餘9間則擬於下周一（20日）至下月4日開始。教育局昨亦更新提供予學校有關預防新冠病毒的指引，若學校舉辦陸運會及水運會，只准12至17歲至少打一針滿14日的學生及滿18歲打齊兩針滿14日的學生參賽，學生年齡以舉辦活動當日劃線。

地利亞修女紀念學校（協和）中六級學生本周初已恢復全日課，校長林艷玲說按當局新安排，其校76%學生已滿足打針要求，擬向當局申請全校恢復全日課。林說，若個別級別全日上課、部分維持半日課，校方編排上課時間表時「難度幾高」，加上全校大型活動例如陸運會需在全日課下進行，故其校一直待打針學生人數達申請全校上全日課的門檻，而非為打針學生人數「達標」的級別逐一申請。

「沒什麼事萬無一失」

中學提供疫苗資訊待家長權衡

林艷玲說，參考醫學報告及醫療新聞後，知道心肌炎或心包炎是第二劑復必泰疫苗的副作用，惟甚少在第一針出現，她認為青少年打一劑疫苗仍得到一定防護作用。她說「沒什麼事是萬無一失」，會繼續向家長提供疫苗的全面資訊，待他們平衡打針風險與益處後，再決定是否讓子女打針。

（新冠疫情）