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少年針後心肌炎高背景率20倍 兒科醫生：昔輕微胸翳少求醫 比率不反映實况

【明報專訊】衛生防護中心轄下科學委員會前日商討青少年接種新冠疫苗，據本報獲得至上月底數據，12至15歲接種者心肌炎較背景高逾20倍，會上有人問「不如煞停」青少年接種，有人要求繼續，終建議減至打一針。不過，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華強調，過往輕微患者不求醫，背景發生數字低於實際，上述比率或誤導。關續稱，縱有針後心肌炎個案被送入深切治療部，至今所有人出院時已無病徵，並無嚴重個案。

瑪嘉烈醫生：縱有送ICU 現無嚴重個案

醫管局持續監察新冠疫苗異常事件，實際數與預期數比率（O/E Ratio）為一項監察指標，即按過往發生不良事件比率，計算接種組別的預期不良事件數目，比率大於1即實際不良事件多於預期。自6月14日開展青少年接種計劃至8月29日，預期12至15歲接種者出現1.01宗心肌炎，實際錄得24宗，O/E Ratio為23.76；16至29歲比率為6.12、20至39歲為3.14、40至59歲為1.8。同期無打針的12至15歲人口，每10萬人有0.76宗心肌炎，接種者則為21.30宗，相差27倍；16至19歲無接種和有接種組分別有3.34和6.94宗，相差逾倍。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨向本報解釋，可理解為青少年接種者出現心肌炎較背景高逾20倍，「噚日（前日）JSC（聯席科學委員會）直情有同事問不如煞停（青少年接種復必泰）」，相信因個別委員首次聽取37宗心肌炎分析，當下存憂慮，但經理性討論後決定最高風險群組減至一針。劉又強調所有心肌炎輕微，且重大公共衛生政策絕不能矯枉過正，委員做出了具勇氣且有擔當的決定。就香港針後心肌炎比例高於美國，劉解釋本港有便宜且覆蓋全民的醫療體系，且港人清楚知悉心肌炎可能性加快求醫。

有委員倡停打 劉宇隆：討論後減一針

另一名委員則說：「有人講停，有人講繼續，有人講打一針，有人講打大腿，你要明白不是一言堂。」至於如何得出打一針結論，他說希望學生在校園有保護，且相信打一針風險很低。

關日華提醒要小心解讀上述O/E Ratio，因以往輕微胸口翳悶者多不求醫，因此備存背景數字或低於實際，現大眾提高警覺，醫院對輕微者亦提供全套檢查，比例會推高，該比率不準確反映實况並可能誤導。關續稱，部分針後心肌炎者縱報稱胸口翳悶較嚴重，為謹慎入深切治療部監察，但強調至今無嚴重個案，所有人出院時已無病徵，且覆診時心電圖和超聲波檢查正常。

本港昨沒確診，是相隔13日再錄得零確診。青少年接種意欲沒跌，昨約500名12至19歲青少年打第二針；近900名青少年打首針，按日升近七成。關日華稱，疫情下兒童肥胖、近視和抑鬱非常嚴重，加上少數新冠病例可致嚴重併發症，呼籲青少年打一針。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

相關字詞﹕醫管局 劉宇隆 衛生防護中心 復必泰 新冠疫苗

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