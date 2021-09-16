【Emily】打針抽到樓廚師：想經濟復蘇就打針

【明報專訊】商界推出多項抽獎鼓勵市民接種新冠疫苗，全城熱話要數信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團送出價值逾千萬元嘅觀塘「凱匯」單位。發展商早前抽獎，結果35歲廚師李先生成為幸運兒。李先生𠵱家租住長沙灣一個單位，晉身業主後打算將單位用嚟自住。做飲食業嘅佢話疫情初期工作都受影響，又話如果想社會經濟早日復蘇，大家就要打針，「社會好啲，人工都可能好啲呢」。
李先生話自己4月底已打齊兩針，作為小市民「有抽獎梗係抽咗先」，冇諗過會中獎。佢話抽獎當日睇新聞，先知道得獎者身分證號碼同自己相似，嗰下覺得好緊張，仲未肯定係咪自己得獎，直至獲發展商通知確認，「真係覺得好興奮好開心」。
除咗抽樓外，機構亦送出20份價值10萬蚊嘅信用卡免找數簽帳額，得獎者年齡介乎19至69歲，包括家庭傭工、美甲師、司機、醫療服務行業工作者、甜品師傅、學生以及退休人士等。
發展商正舉行第二輪抽獎，即日起至本月30日接受登記。截止登記日前如全港至少500萬人已打一針新冠疫苗，就會送多一個「凱匯」一房單位抽獎。
送多一層樓抽獎條件 仲未夠數
睇番政府數據，截至噚晚（15號），全港約440萬人打咗第一針，同500萬人嘅目標仲有段距離。