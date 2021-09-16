【Emily】打針抽到樓廚師：想經濟復蘇就打針

李先生話自己4月底已打齊兩針，作為小市民「有抽獎梗係抽咗先」，冇諗過會中獎。佢話抽獎當日睇新聞，先知道得獎者身分證號碼同自己相似，嗰下覺得好緊張，仲未肯定係咪自己得獎，直至獲發展商通知確認，「真係覺得好興奮好開心」。

除咗抽樓外，機構亦送出20份價值10萬蚊嘅信用卡免找數簽帳額，得獎者年齡介乎19至69歲，包括家庭傭工、美甲師、司機、醫療服務行業工作者、甜品師傅、學生以及退休人士等。

發展商正舉行第二輪抽獎，即日起至本月30日接受登記。截止登記日前如全港至少500萬人已打一針新冠疫苗，就會送多一個「凱匯」一房單位抽獎。

送多一層樓抽獎條件 仲未夠數

睇番政府數據，截至噚晚（15號），全港約440萬人打咗第一針，同500萬人嘅目標仲有段距離。