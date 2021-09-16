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2021年9月16日星期四
港聞二
7區議員「損特區利益」宣誓無效DQ 未如政府消息放風 「即時生效」意味不追薪
12月立選料未通關 曾國衞：研關口票站
消防隊長：當日無被困報告 憑專業判斷逗留火場時間
立會通過3法例修訂 「行為不檢」議員財政處分
科委會倡青少年只打一針復必泰 全日課須打兩針指引未改 防護中心：將審視建議
許樹昌：通關前兩月 體弱者可打3針
議員稱「來港易」無助旅業 初期料剩名額
初步選址伊院屯院 最快本周設注射站
抵港貨船15人染疫 船長涉瞞報控詐騙
鄧炳強促記協公開會員名單釋疑 陳朗昇指違私隱例 質疑跨過勞福局問責
工聯會：會員名單多不公開
指「顏色經濟圈」包裝政治活動 鄧炳強籲警惕
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特快公屋家庭申請明揀樓 1400伙8曾涉兇殺案
黎智英方：財產不包括投票權 申解凍 收窄入稟狀 盼將壹傳媒清盤
科技園入稟收地 保安局令凍結蘋果印刷公司廠房
港鐵付款僅0.5%用二維碼 擬擴闊乘車優惠支付工具
調查：全港六成住戶有網購 每月平均花1668元
私家車撞「黃店」捲閘 追緝兩男一落網
前教師因賭拮据 騙學校370萬囚46月
40款嬰兒潤膚乳 逾半含致敏香料 「Aveeno Baby」檢歐盟禁用「新羚蘭醛」 消委會籲留意成分
9款矽膠餐盒摺杯 含揮發有機物或傷肝
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【Emily】政府印錯國名 何君堯鬧「雞乸咁大隻字都錯」
【Emily】辦平台談施政期望 梁美芬：唔係組新政黨
【Emily】曾住紅磡食叉飯 日本駐港總領事履新
【Emily】深水埗205伙組合屋接受申請
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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