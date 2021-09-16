9款矽膠餐盒摺杯 含揮發有機物或傷肝

消委會測試9款可摺合食物盒和5款摺杯，售價由12元至200元，總評分最高是「Ikea摺疊式食物盒FJARMA」及「Gemini Silicone Foldable Food Conainer GFB1TB」，以及「Stojo」和「Lifeventure 」矽膠杯，4款均符合德國標準。

點名億世家執笠倉 有機物超德國標準

根據德國食品及消費品規例LFGB標準，盛載或接觸食品的矽膠製品，可揮發性有機物質含量不可高於0.5%，今次測試有9款樣本的相關物質含量超標，當中「億世家摺疊水杯」及「執笠倉硅膠折疊飯盒」的可揮發性有機化合物含量最高，分別達1.4%和1.3%，超出標準約兩倍。億世家代理商表示，已指示生產商做物料對比測試，確認物料品質並改善。

消委會解釋，海外研究顯示矽膠物料中的可揮發性有機物質，主要為材料中低揮發性小分子矽氧烷（Siloxanes），如容器含有過多相關物質，可能遷移到盛載的食物中，或影響食物安全；亦有研究顯示長期接觸高劑量矽氧烷或會影響實驗動物的肝臟健康。

消委會建議消費者選購可摺合矽膠食物盒和摺杯時，應檢視標籤資料有否標示符合的標準或標誌，例如FDA、LFGB或GB標準，或適用接觸食物的標誌；購入後先用洗潔精徹底清洗後才使用。

（消委報告）