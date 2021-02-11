40款嬰兒潤膚乳 逾半含致敏香料 「Aveeno Baby」檢歐盟禁用「新羚蘭醛」 消委會籲留意成分

消委會測試40款嬰幼兒專用的身體潤膚乳，售價由12元至318元，22款樣本檢出香料致敏物質，香料致敏物質總量由0.0018%至0.45%不等，當中13款檢出濃度超過0.001%的香料致敏物，但並無在成分列表列明。「Aveeno Baby嬰兒薰衣草舒靜保濕乳」香料致敏物質總量最高，且檢出歐盟禁用、致敏性高的新羚蘭醛（HICC），以及同樣受關注的羚蘭醛（BMHCA）。

13款無列明香料濃度逾0.001%

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，HICC是高致敏性致敏物質，海外研究提出這是令嬰兒皮膚過敏的常見致敏原之一，亦是接觸性皮膚炎有關的成分，BMHCA是已確認的接觸性致敏物，被歐盟歸類為具生殖毒性第1B類的物質，即對人的生殖系統有毒性。譚表示本港法例未禁用這兩種香料物質，但為保障幼兒健康，建議生產商停用HICC和其他欠缺足夠安全數據支持的香料物質。

4款有游離甲醛無警告 超內地歐盟標準

海關跟進：倘違例會執法

4款檢出游離甲醛的樣本中，「GAIA natural baby有機潤膚露」的游離甲醛量為0.072%，超過內地和歐盟現行警示限值水平，且欠缺警告字句，或未符合內地或歐盟的標示要求，而「博寶兒蒲公英舒敏乳液—蘋果香」標籤說明產品「0%甲醛」及「無添加甲醛」的樣本，檢出微量游離甲醛，消委會將欠缺警示及懷疑有違標籤說明的產品資料轉交海關研究和跟進。

海關表示已跟進相關產品，並根據認可標準做安全測試，如發現違反《消費品安全條例》或《商品說明條例》 ，會採取適當執法行動。

Aveeno Baby生產商：11月新配方產品供港

「Aveeno Baby 」生產商表示，產品所用的香料成分遵循國際香料協會的標準及其公司內部要求，同時符合本港法例和生產國家（美國）FDA要求，而現正計劃11月在港供應新配方產品會取代是次試驗的潤膚乳型號。「GAIA」代理商表示，配方中的游離甲醛量理應低於0.05%，故未有標示警示字句，現已設計新配方產品，棄用相關可釋出甲醛成分。

明報記者

（消委報告）